افزون بر هزار مدرسه ابتدایی سراسر کشور به وسائل مینی تنیس مجهز شد

مجید شایسته در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مسئولان ورزش استان باید بحث تنیس مدارس ابتدایی ( تنیس زیر 10 سال ) که از اولویت های فدراسیون جهانی و فدراسیون جمهوری اسلامی است، با جدیت پیگیری کنند.

وی همچنین با بیان اینکه تنیس مدارس ابتدایی در بسیاری از استان های کشور راه اندازی شده است، اظهارداشت: معلمان ورزش مدارس ابتدایی بصورت رایگان آموزش های لازم را فرا گرفته و در مدارس مشغول می شوند.

رئیس فدراسیون تنیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه مسئولان باید بصورت جدی این مهم را پیگیری کنند، گفت: تنیس زیر 10 سال یک اقدام پایه ای و جدی است که می تواند به استعدادیابی استان کمک شایان توجهی داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه رشته ورزشی تنیس گیلان از عقب ماندگی جدی رنج می برد، افزود: برای رشد و پیشرفت در این رشته ورزشی نیازمند مدیریت جهادی است.

شایسته تاکید کرد: بخش خصوصی باید برای ایجاد زمین های اختصاصی تنیس در استان ترغیب و نسبت به سرمایه گذاری در این زمینه اقدام کنند.

وی تصریح کرد: با ایجاد زمین در خصوص تامین تجهیزات و وسائل بازی تنیس، فدراسیون نهایت همکاری را انجام خواهد داد.

رئیس فدراسیون تنیس جمهوری اسلامی ایران از برگزاری 53 سری مسابقات تنیس پارسال در سطح کشور خبر داد و افزود: متاسفانه گیلان در این مسابقات سهمی نداشته است.

وی اظهارداشت: در حال حاضر مسابقات قهرمانی کشور در رده های سنتی 12، 14، 16 ، 18 و بزرگسال، مسابقات لیگ برتر، لیگ دسته یک و لیگ دسته دو آقایان و بانوان، لیگ آینده سازان زیر 18 سال و مسابقات منطقه ای در کشور برگزار می شود.

شایسته همچنین از تقسیم بندی کشور به پنج منطقه اشاره کرد و بیان داشت: سال گذشته چهار سری مسابقه در هر منطقه که در مجموع 20 سری مسابقات منطقه ای در کشور برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه ورزش تنیس گران و متعلق به قشری خاص در جامعه است باید از زبان ها خارج شود، افزود: این رشته ورزشی برای همه گروه ها و اقشار جامعه است.