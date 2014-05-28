منطقه آزاد در بعد نظاری جای استانداری خوزستان را می گیرد

محمودرضا شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به واسطه بروز جنگ هشت سال عراق علیه ایران و بازسازی ناقص شهر، خرابی های زیادی از گذشته برای ما به ارث رسیده است.

وی اظهار کرد: در سالهای اخیر در کنار اعضای شورای شهر در جهت تغییر چهره شهر تلاشهایی صورت گرفته است.

شیرازی با اشاره به نظرسنجی های انجام شده در میان مردم در خصوص ضعف ها و کاستی های موجود شهری تصریح کرد: به منظور به حداقل رساندن کمبودها در مناطق و محلات شهری خدمات رسانی را به طور متوازن در سطوح یاد شده گسترش خواهیم داد.

شهردار آبادان با اشاره به وجود مشکلات اعتباری در اجرای پروژه ها یادآور شد: پارسال به رغم مشکلات مالی فراوان و کاهش اعتبارات عمرانی استانی، بیش از 40 میلیارد تومان از محل اعتبارات و درآمدهای جاری شهرداری برای انجام پروژه های مختلف شهری هزینه شد.

شیرازی از احداث بلوارهای جدید، خیابانها و معابر، ساخت زمین های چمن مصنوعی، احداث پارک های متعدد در نقاط مختلف شهر به عنوان بخشی از پروژه های انجام شده در سال گذشته و در محلات مختلف نام برد.

وی با بیان اینکه یکی از سیاست های ما حضور سرزده به محلات است ادامه داد: در همین راستا در منطقه محروم شطیط بدون اطلاع قبلی حاضر شدیم و دیدیم که مشکل اصلی آنها آسفالت است که البته از مطالبات به حق مردم شریف آبادان است.

شهردار آبادان گفت: تکمیل نشدن شبکه فاضلاب سبب کندی آسفالت معابر، کوچه ها و خیابانها شده است.

وی با اشاره به گرانی سرسام آور قیر و آسفالت افزود: به منظور جلوگیری از کند و کاری دوباره و یا چند باره آسفالت باید ابتدا ادارات حفار همچون آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات زیرساخت ها را آماده کنند تا در صورت آسفالت یک خیابان و یا کوچه دوباره کنده کاری رخ ندهد.

شهردار آبادان اظهار کرد: ماهیت شهرداری و شورای شهر یکی از نکاتی است که ذهن شهروندان را با توجه به گسترش محدوده منطقه آزاد اروند به خود معطوف کرده است.

شیرازی تصریح کرد: براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و با توجه به استفساریه ای که از اداره کل حقوقی مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کشور انجام شد به صراحت اعلام شد که شورا از ارکان جمهوری اسلامی و قانون اساسی است و یکی از وظایف آن نیز انتخاب شهردار است.

وی یادآور شد: براین اساس، شورا و شهرداری تابع قانون خود هستند اما سازمان منطقه آزاد از بُعد نظارتی جای استانداری و وزارت کشور را می گیرد و ما نیزهمچون گذشته عوارض خود را دریافت و با مصوبات شورا هزینه می کنیم.