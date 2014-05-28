نیاز به 17500 میلیارد ریال برای تکمیل 940 کیلومتر کنارگذر

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نورزاد کنارگذرها را به عنوان نقاط اتصال دهنده راهها، دارای نقش محوری دانست و گفت: کنارگذرها در حاشیه شهرها به عنوان گلوگاههای ارتباطی، موجب اتصال راهها و شهرها به یکدیگر می شوند که ساخت آنها اهمیت اساسی در تسهیل سفرها دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در حال حاضر 940 کیلومتر کنارگذر در سراسر کشور در دست ساخت است که 17 هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل آن مورد نیاز است.

وی همچنین کاهش ترافیک، افزایش ایمنی و کاهش زمان سفر را از مزایای ساخت کنارگذرها عنوان کرد و ادامه داد: ساخت کنارگذرها در سراسر کشور از برنامه های شرکت ساخت و توسعه است و تلاش می شود از راههای گوناگون اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل کنارگذرهای در دست ساخت تامین شود.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه کاهش بار ترافیکی داخل شهرها را یکی از اثرات مهم احداث کنارگذرها دانست و اظهار داشت: در مسیر های پرترافیک و شهرهای توریستی همچون مناطق شمالی کشور، ترافیک داخلی شهرها به علت عبور مسافران بسیار زیاد و سبب اخلال در نظم عمومی شهرها می شود، که با احداث کنارگذرها و عدم ورود مسافران عبوری به داخل شهرها، این مسئله کاملا از میان خواهد رفت.