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۷ خرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۴۱

آیت الله نوری همدانی:

برای مقابله با دشمن باید با زبان قدرت سخن گفت

برای مقابله با دشمن باید با زبان قدرت سخن گفت

قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید شیعیان با بیان این که ما در هر صحنه‌ای همچون مذاکرات هسته‌ای با قدرت صحبت می‌کنیم، گفت: تکفیری‌ها دشمن اسلام هستند و برای مقابله با دشمنان اسلام باید با زبان قدرت صحبت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر‏، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر چهارشنبه در دیدار مسئول و مدیران گزینش وزارت دفاع با بیان این که عید مبعبث بسیار باعظمت و بزرگ است، اظهار داشت: در قرآن کریم خداوند رسالت پیامبر اسلام را تاسیس امتی با ویژگی‌های خاص عنوان می‌کند، امتی که قدرتمند و عزیز بوده و ایمان و عقیده و ارزش‌های اسلامی از مهمترین اصول آن بوده است.

وی با اشاره به اصول دیگر عزت و عظمت فرهنگی اسلام بیان داشت: ایمان بدون عمل قدرت تخریبی است و ارزشی ندارد و بدون علم و تحقیق و فناوری هیچ ملتی قدرت نمی‌یابد و هر قدر در علم کامل تر شویم به همان اندازه به عظمت و قدرت نائل می شویم.

استاد برجسته حوزه تصریح کرد: پیامبر اسلام 13 سال در مکه برای ساختن مردم تلاش کرد و تقریبا 30 نامه برای سلاطین و امرای سرشناس نوشت و ارسال کرد و تاحدودی امرا به نامه احترام گذاشتند اما پادشاه ایران،‌ خسرو پرویز نامه را پاره کرد و این موجب شد حکومت به انحراف کشیده شود که در نتیجه آن انقلاب اسلامی ایجاد شد.

وی با بیان این که باید دستاوردهای انقلاب اسلامی را بدانیم و آن ها را بشناسانیم، افزود: در زمان غیبت امام معصوم(ع) زعامت حکومت اسلامی باید در دست فقیهی اسلام شناس، با تقوا، مدیر و مدبر و شجاع باشد زیرا اسلام دشمنان کینه توزی دارد که برای مقابله با آن باید قدرتمند بود.

این مرجع تقلید شیعیان بیان کرد: با انقلاب اسلامی مستضعفان بیدار و دشمنان آشفته شدند و روز به روز کشورهایی که تحت سلطه سلاطین بودند حرکت هایی را ایجاد کردند که به دلیل نداشتن ولی فقیه به ثمر نرسیده است.

وی داشتن نظام قدرتمند و وحدت و اتحاد را از موارد دیگر عظمت فرهنگی اسلام عنوان کرد و افزود: دشمن به شیوه های مختلف در میان مسلمانان اختلاف نژادی‏، مذهبی، جغرافیایی و قومی را ایجاد می کند.

آیت الله نوری همدانی با بیان این که همه مسلمانان هرجا که باشند امت واحده هستند، عنوان کرد: تکفیری ها دشمن اسلام و به خصوص شیعیان هستند و عربستان پول نفت و گاز را برای حمایت از آن ها هزینه می کند.

این مفسر قرآن کریم ابراز کرد: برای مقابله با کسانی که با ایجاد ایرانی هراسی و مخالفت با شیعه میان مسلمانان اختلاف ایجاد می کنند باید قدرت نظامی داشت و با زبان قدرت صحبت کرد.

وی یادآور شد: ما در هر صحنه ای همچون مذاکرات هسته ای با قدرت صحبت می کنیم و به خاطر این است که نمی توانند به ما چپ نگاه کنند.

ایت الله نوری همدانی عنوان داشت: قرآن کریم ایجاد اختلاف میان امت، استکبار و تفسیر غلط از اسلام را از مواردی بیان می کند که پیامبر اسلام از آن ها نگران بودند.

 

کد مطلب 2300667

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