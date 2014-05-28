به گزارش خبرنگار مهر، جواد کمالی چهارشنبه ظهر در نشست خبری با اصحاب رسانه ابراز کرد: سومین جشنواره استانی ادبیات داستانی بسیج توسط سازمان بسیج هنرمندان خراسان رضوی برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این جشنواره در مرحله استانی برگزار خواهد شد،عنوان کرد: جشنواره ادبیات استانی در دو مرحله استانی و کشوری برگزار می‌شود که آثار برگزیده پس از داوری در اختتامیه به دبیر خانه جشنواره کشوری ارسال می شود.

کمالی با اشاره به موضوعات این جشنواره افزود: این جشنواره در هفت محور اختصاصی با موضوعات سبک زندگی ایرانی و اسلامی، دفاع مقدس، مدیریت جهادی، انتظار، مهدویت، انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی، زن، هویت اسلامی و آزاد برگزار خواهد شد.

وی هدف از برگزاری این جشنواره‌ها را شناسایی هنرمندان در حوزه‌های تخصصی دانسته و گفت: شرکت کنندگان در جشنواره می‌توانند آثار ارسالی خود را تا تاریخ 20 تیرماه 1393 به دبیرخانه جشنواره ادبیات داستانی بسیج ارسال کنند.

مسئول بسیج هنرمندان خراسان رضوی تاکید کرد: آثار اسالی به این جشنواره در قالب‌های داستان کوتاه و بلند مد نظر است.

کمالی عنوان کرد: افراد شرکت کننده می‌توانند حداقل سه اثر با هر کدام از موضوعات مذکور ارسال کنند.

وی اظهار کرد: آثار دریافتی پس انجام مراحل داوری و انتخاب در مرحله استانی و کشوری در قالب کتاب چاپ خواهند شد.

کمالی با اشاره به جوایز مرحله استانی سومین جشنواره ادبیات داستانی بسیج ابراز کرد: جوایز کشور به نفرات اول مبلغ 2 میلیون تومان، نفرات دوم 1 میلیون و 500 هزار تومان و نفرات سوم مبلغ یک میلیون تومان اهدا می‌شود.

وی افزود: مبلغ 500 هزار تومان جایزه نقدی به یک اثر برگزیده تعلق می‌گیرد.

مسئول بسیج هنرمندان خراسان رضوی در پایان عنوان کرد: فرم شرکت در سومین جشنواره ادبیات داستانی بسیج با تعداد محدود به کانون‌ها ارسال می‌شود و از طریق سایت www.razavibao.ir و نیز از شماره 0511-8524002 قابل دریافت است.