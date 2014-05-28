20 میلیارد تومان برای تجهیز آزمایشگاههای غذا و داروی کشور نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رستگار ظهر چهار شنبه در حاشیه گردهمایی مدیران و روسای آزمایشگاههای مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت آزمایشگاههای غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی کشور اظهار داشت: برای تجهیز این آزمایشگاهها 20 میلیارد تومان نیاز است.

وی با بیان اینکه اعتبارات لازم برای خرید مواد مصرفی در آزمایشگاههای غذا و دارو همواره تامین می شود گفت: با این وجود مهم ترین مشکل ما کمبود اعتبارات لازم برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی است.

مدیرکل مرکز آزمایشگاههای مرجع غذا و داروی کشور با بیان اینکه به طور مثال ما برای خرید دستگاههای کنترل آفت کش برای این آزمایشگاهها به 400 تا 600 میلیون تومان اعتبار نیاز داریم تصریح کرد: هم اکنون برای خرید این گونه تجهیزات با مشکلات فراوانی روبرو هستیم.

رستگار با بیان اینکه طی دو سال اخیر هیچ گونه تجهیزاتی برای آزمایشگاههای غذا و دارو کشور خریداری نشده است افزود: امیدواریم اعتبارات لازم از سوی وزارت بهداشت و سازمان غذا و داروی کشور برای رفع این مشکل طی سالجاری اختصاص یابد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از فعال کردن حوزه نظارت بر عرضه محصولات خبر داد و گفت: همچنین ایجاد یک آزمایشگاه محصولات ویژه هر منطقه کشور یکی دیگر از برنامه های ما طی سالجاری است.

مدیرکل مرکز آزمایشگاههای مرجع غذا و داروی کشور بیان داشت: در این راستا با راه اندازی یک آزمایشگاه در لرستان محصولاتی مانند آب معدنی، گیاهان دارویی، زعفران و لبنیات مورد آزمایش قرار خواهند گرفت.

رستگار یادآور شد: در حال حاضر 52 آزمایشگاه غذا و دارو در دانشگاههای علوم پزشکی و همچنین 150 آزمایشگاه خصوصی در این زمینه در کشور فعال هستند.

