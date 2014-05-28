قرارداد هافبک دفاعی صبای قم 2 سال تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که مهلت نقل و انتقالات مسابقات چهاردهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از روز پنجشنبه اول خرداد ماه و دقیقا40 روز بعد از پایان لیگ سیزدهم، آغاز شده است، صبای قم پیروز قربانی را به عنوان نخستین بازیکن مورد نظر خود را جذب کرد و قرارداد هافبک دفاعی فصل گذشته خود را نیز برای دو فصل دیگر تمدید کرد.

هافبک دفاعی تیم فوتبال صبای قم که قراردادش به منظور همراهی این تیم در چهاردهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جام خلیج فارس تمدید شده، ابوالفضل ابراهیمی است که با توجه به اتمام قراردادش با صبای قم، مسئولان باشگاه صبا همانند یک بازیکن تازه وارد باید رضایت وی را جلب می کردند که این اتفاق رخ داد و ابوالفضل ابراهیمی فصل آینده نیز در صبای قم خواهد بود.

ابوالفضل ابراهیمی از فصل 92- 1391 از تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان در مقطعی که یحیی گل محمدی سرمربی صبای قم به صبا آمد و از آن فصل تا کنون دو سال متوالی یکی از بازیکنان اصلی این تیم بوده است و در لیگ های دوازدهم و سیزدهم حضور داشت.

این بازیکن با تجربه در دو فصل اخیر رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور همواره یکی از مهره های ثابت و کلیدی تیم فوتبال صبای قم بوده است و نقش ارزنده و تعیین کننده ای در نتایج خوب صبای قم در مقابل حریفان لیگ برتری داشت.

ابوالفضل ابراهیمی در سیزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور 2 گل تاثیرگذار و ارزشمند نیز برای صبای قم به ثمر رساند و طی آن در جدال حساس هفته پنجم لیگ برتر که در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار شد، توانست یکی از سه گل برتری صبای قم برابر فجر شهید سپاسی شیراز را به ثمر برساند.

هافبک دفاعی تیم فوتبال صبای قم که در دو 2 دوره اخیر رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جام خلیج فارس، با مربیانی نظیر یحیی گل محمدی، محمد مایلی کهن و عبدالصمد مرفاوی در تیم صبای قم کار کرده است دومین گل خود در لیگ سیزدهم را در بازی حساس صبا با تراکتورسازی در دیدار برگشت در ورزشگاه یادگار امام به ثمر رساند و صبا را از باخت یک بر صفر نجات داد.

بعد از پایان سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور که با موفقیت صبای قم در کسب مقام نهم لیگ برتر همراه بود، تصور این بود که ابوالفضل ابراهیمی از صبای قم جدا شود و به تیم جدیدی برود اما این مهم محقق نشد و ابوالفضل ابراهیمی یکی از بازیکنانی خواهد بود که قرار است با عبدالصمد مرفاوی سرمربی این تیم در لیگ چهاردهم به میدان برود.

گفتنی است: تیم فوتبال صبای قم امسال با مربیگری مرفاوی در رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور و جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور حضور پیدا خواهد کرد.