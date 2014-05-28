کمک به بیماران نیازمند اولویت مسئولان دامغانی باشد

به گزاش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی عصر چهارشنبه در جریان سفر خود به شهرستان دامغان در حاشیه بازدید از درمانگاه خیریه در حال احداث چهارده معصوم(ص) این شهرستان با تاکید بر اینکه کمک به بیماران نیازمند باید اولویت مسئولان دامغانی باشد افزود: احداث درمانگاه خیریه با نام مبارک چهارده معصوم(ع) در دامغان را به فال نیک می گیریم اما نقش افراد دلسوز در پیگیری احداث این درمانگاه نباید فراموش شود.

وی بایادآوری این نکته که انسان های متقی باید در انجام کارهای خیر و خداپسندانه از یکدیگر سبقت بگیرند و این حرکت ها را در جامعه گسترش دهند خاطر نشان کرد: شهرستان دامغان از توانمندی های خوبی برخوردار است و خیران این شهرستان در استان زبان زدند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با اشاره به این مطلب که همه باید از خود باقیات و صالحات بر جای گذاشته و با حرکت های خیر و خداپسندانه آخرت خود را تضمین کنیم تصریح کرد: مسئولان و دست اندرکارن احداث درمانگاه چهارده معصوم(ع) شهرستان دامغان باید با جذب خیرین در تکمیل تجهیزات کامل درمانگاه خدمات خوب و شایسته به بیماران نیازمند و عموم مردم ارائه کنند و این ارائه خدمات مطلوب را افتخاری بزرگ درانجام خدمات رسانی به افراد نیازمند و بیمار بدانند.

شاهچراغی در پایان ابراز امیدواری کرد مجمع خیرین سلامت استان سمنان قدمی در کمک به تکمیل این درمانگاه بردارد.

درمانگاه خیریه چهارده معصوم(ع) شهرستان دامغان از ابتدای آذر ماه سال 92 با بهسازی یک بنای فرسوده در میدان فرهنگ این شهرستان با همراهی و کمک خیرین نیکوکار در حال احداث است و تاکنون برای بنای آن 800 میلیون تومان هزینه شده و برای تجهیز آن نیز 30 میلیون تومان هزینه نیاز است.

این درمانگاه در سه طبقه و مطابق با قوانین و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی احداث می شود و برای تجهیز نهایی این درمانگاه 60 میلیون تومان دیگر نیاز است.

مؤسسه خیریه چهارده معصوم شهرستان دامغان از ابتدای فعالیت خود یک صندوق قرض الحسنه ایجاد کرده و به افراد نیازمند وام با بهره سه درصد پرداخت و دو مرکز نگهداری دختران بی سرپرست و بدسرپرست ریحانه الرسول و کوثر را در این شهرستان با واگذاری و احداث مکانی از سوی خیر دامغانی آقای مرشدی مدیریت می کند.



