تشكيل هیئت ویژه رسیدگی به تخلفات ناشران قرآنی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جاجیشریف معاون نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم سازمان دارالقرآن با اشاره به برگزاری جلسهای با حضور رييس سازمان دارالقرآن الكريم و مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برای رسیدگی بیشتر به امور مربوط به حوزه چاپ و نشر قرآن کریم اظهار داشت: در جلسهای که با علی شجاعی صاعین مدیر کل دفتر طرح و توسعه کتاب و کتابخوانی و محمودرضا برازش مدیرکل دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داشتیم چند محور در رابطه با نحوه رسیدگی و نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه تعامل سازمان دارالقران الكريم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در زمینه رسیدگی به تخلفات تعداد معدودي از ناشران قرآنی سبب ارتقای وضعيت چاپ و نشر قرآن در کشور میشود، ادامه داد: در ماههای اخیر برخی از ناشران بدون داشتن مجوز چاپ یا نشر اقدام به توزیع قرآن کرده بودند که در جلسه روز گذشته درباره نحوه رسیدگی به اين موضوع تصمیماتی اتخاذ شد.
حاجیشریف با اشاره به نحوه رسیدگی به امور مذكور تصریح کرد: طبق برنامهریزیها قرار شد هیئت ویژه رسیدگی به تخلفات ناشران قرآنی با حضور یک نماینده از سازمان دارالقرآن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شود و تخلفات اين قبيل از ناشران قرآنی را بررسی کند.
وی، بررسی متن عربی کتابهای تفسیر قرآن کریم و همچنين قرآنهاي 120 حزبي و مفاتيح را یکی دیگر از مصوبات جلسه روز گذشته با مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي عنوان کرد و گفت: در برخی از کتابهای تفسیر قرآن متن عربی نوشته میشود که بر اساس تصمیمگیریها قرار است از این پس متن عربی این کتابها به سازمان دارالقرآن الكريم ارسال شود تا ما آنها را پس از بررسی توسط كارشناسان اين سازمان به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارشاد ارجاع دهیم که البته تحقق این امر منوط به برنامه ريزي هاي اوليه و تهيه مقدمات اجراي طرح توسط مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خواهد بود.
معاون نظارت برچاپ و نشر قرآن كريم سازمان دارالقرآن الكريم، با اشاره به برخي از نارساييها در حوزه چاپ و نشر قرآن كريم ابراز داشت: به جهت رفع مشكلات پيش آمده در اين حوزه قرار است پيش نويسي در اين خصوص به مراكزي چون اتحاديه چاپخانه داران واتحاديه صحافان قرآن، مديران كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استانها، اتحاديه ناشران، تعاوني ناشران، انجمن اسلامي ناشران استانها و كليه چاپخانه ها و صحافيها و مراكز مرتبط مانند ليتوگرافيهاو ... دراستانها ابلاغ شود.
وی برگزاری این جلسه را گامی مثبت درجهت تعامل هرچه بیشتر سازمان دارالقرآن الكريم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در زمینه چاپ و نشر قرآن کریم دانست و گفت: اميدواريم بتوانيم با برگزاري مستمر چنين جلساتي گامي مؤثر درجهت ارتقاء وضعيت چاپ و نشر قرآن در كشور برداريم.
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