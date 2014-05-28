تخريب و نابودي محله هاي قديمي همدان تيشه بر ريشه هويت این شهر است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مولوی ظهر چهارشنبه در جلسه کميسيون معماری و شهرسازی شورا که پیرامون بررسی طرح باززنده سازی محلات همدان تشکیل شد، با بیان اینکه احیا و حفظ محلات قدیمی در سرزندگی محلات، هویت فرهنگی و تاریخ شهر بسیار تاثیر گذار بوده و باعث ایجاد توازن میان کالبد فضای بافت قدیم و جغرافیایی جدید در راستا و چارچوب توسعه مناطق و نواحی شهری متعادل و پایدار خواهد شد.

وی افزود: همدان دارای محله هاي قديمي و بناها های تاریخی فاخر و ارزشمندی است که نیاز به احیا و باز زنده سازی دارد چرا که اینگونه بناهای واجد ارزش بعنوان میراث گرانبهایی از گذشتگان بوده و بخش هویتی، تاریخی جوامع بشری امروزی محسوب می شوند.

مولوی با بیان اینکه تخريب و نابودي محله هاي قديمي تيشه اي بر ريشه هويت ماست بر این اساس بايد دغدغه حفظ اين مناطق را داشت، اظهار کرد: زیرا در گذشته دیدار مردم با هم در این گونه محلات به صورت چهره به چهره بوده و بسیاری از معضلات و مشکلات مردم با ریش سفیدی و کدخدامنشی بزرگان محله بر طرف می شد.

وی با بیان اینکه باززنده سازی محلات قدیمی ، احیای هویت فرهنگی و تاریخی شهر است، يادآور شد: تخریب بافت تاريخي و بي توجهي به پيشينه فرهنگي نشانگر سهل انگاري و بي مهري نسبت به پيشينه و هويت فرهنگي ما بوده و تسهیل کننده شبیخون فرهنگی، اعتقادی دشمنان این مرز و بوم است.

رئيس کميسيون معماری و شهرسازی شوراي اسلامی شهرهمدان افزود: هم اکنون به دليل بي توجهي هاي صورت گرفته نسبت به حفظ هويت تاريخي محلات قديمي شاهد ساخت و جايگزين کردن ساختمان هاي ناهمگون در شهر هستيم به طوري که بسياري از خيابان ها ديگر رنگ و بويي از قدمت، تاريخ، فرهنگ، هنر، معماری، ایرانی و اسلامی نداشته و به پارکینگ ماشینها تبدیل شده اند.

ابراهیم مولوی با تاکید بر اینکه در اجرای طرح احیاء مرکز محلات قدیمی باید به گونه ای عمل کرد که زندگی روزمره شهروندان با مشکل مواجه نشده و نشاط و سرزندگی به محلات بازگردد، اظهار کرد: این در حالی است که ایجاد هویت به منزله تداعی خاطرات گذشته شهر سنتی ایران در منظر و چشم انداز شهرجدید، اقدامی است که منحصر به دخالت در سیمای محیط جغرافیایی، کالبدی نشده بلکه جنبه های ساختاری و برنامه ریزی شهری را نیز دستخوش تحول و دگرگونی می کند و نوعی دخالت در احیاء بافت های فرسوده شهری و مراکز محلات قدیمی است.

مولوی با بیان اینکه تیم مشاورین طرح باززنده سازی و احیاء مرکز محلات همدان از کارشناسان باتجربه و متخصص دانشگاهی در رشته های معماری، طراحی شهری، جامعه شناسی و علوم اجتماعی شهری، برنامه ریزی شهری، شهرسازی و .. تشکیل شده است، گفت:طرح ارائه شده به زودی در صحن شورا مطرح و در صورت تصویب عملیات اجرایی آن نیز شروع می شود

رئيس کميسيون فنی و عمرانی شوراي اسلامی شهرهمدان نیز در این جلسه اظهار کرد: توجه به المانهای قدیمی محلات در طرح باززنه سازی بسیار حائز اهمیت است.

حمید رضا طبی مسرور شناسایی فضاهای تاریخی و قدیمی محلات شهر را ارزشمند دانست و اضافه کرد: ایجاد جاذبه های توریستی و گردشگری در طرح احیای محلات ضروری است و در اجرای طرح باید تمامی جوانب لحاظ شود.

علی اکبر نظری عضو شوراي اسلامی شهرهمدان هم گفت:طرح باززنده سازی محلات همدان باید مطابق با طرح تفصیلی باشد.

نظری افزود: همچنینی در اجرای این طرح باید محدوده های ترافیکی مشخص شده و بار ترافیکی محلات ساماندهی شود.

محمد رضا الیاسی عضو شوراي اسلامی شهرهمدان هم گفت: لازم است در امر طرح باززنده سازی و احیای محلات محدوده ترافیکی نیز تعریف شود.

الیاسی اضافه کرد:فرهنگ ترافیک در جامعه باید نهادینه شود و اجرای طرح باززنده سازی محلات همدان نیازمند رعایت طرح ترافیکی است.