باقر لاريجاني به عضویت كالج متخصصان غدد آمريكا در آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بيست و دومين مراسم سالانه انجمن متخصصان غدد آمريكا كه 17 مي 2014 در نواداي آمريكا برگزار شد، دكتر باقر لاريجاني رئيس مركز تحقيقات غدد دانشگاه علوم پزشكي تهران، بهعنوان عضو رسمي اين انجمن معرفي شد.
در اين انجمن سالانه مدارك برخي از پزشكان از سراسر دنيا كه استاندارهاي غدد را رعايت كردهاند، مورد بررسي قرار ميگيرد و پزشكاني كه استانداردهاي آموزشي و ارائه خدماتشان مورد قبول واقع شود بهعنوان عضو اين كالج پذيرفته ميشوند و ميتوانند در برخي از فعاليتهاي اين كالج شركت كنند.
توضيح اينكه، در اين مراسم، علاوه بر دكتر لاريجاني، تعدادي از متخصصان غدد از آمريكا و سراسر دنيا در حضور اعضاي كالج متخصصان غدد، لوح دريافت كردند.
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