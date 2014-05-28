گزارش های سازمان محیط زیست علیه نیشکر را رد می کنم/ فشارها سیاسی است

به گزارش خبرنگار مهر، نسیم صادقی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن ارائه آمار محصولات کشت شده شرکت توسعه نیشکر در سال گذشته عنوان کرد: در سال زراعی گذشته توانستیم با برداشت چهار میلیون و 725 هزار تن بیشترین میزان در تولید شکر را به دست بیاوریم.

وی افزود: به دلیل بارندگی فراوانی که در سال زراعی گذشته اتفاق افتاد برداشت محصول نیشکر استان با تاخیر روبرو شد و با توجه به مجموع بارش های صورت گرفته پیش بینی می شود در سال جاری به تولید پنج میلیون و 400 هزار تن محصول شکر برسیم.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی استان خوزستان با بیان اینکه در تولید محصول الکل از نیشکر نیز به 32 میلیون لیتر رسیدیم، گفت: در خصوص محصول خمیر مایه نیز تولید حدود هفت هزار تن پیش بینی شده بود که میزان شش هزار و 619 تن تولید شد.

وی تصریح کرد: در سال زراعی گذشته 61 هزار متر مکعب محصول ام دی اف تولید که متاسفانه به علت واردات این محصول از کشورهای خارجی برای فروش محصولات خود با مشکلاتی مواجه شدیم.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی استان خوزستان با بیان اینکه، محصولات تولیدی داخل نسبت به سایر محصولات موجود در بازار از کیفیت و مرغوبیت بسیار خوب و مناسبی برخوردار هستند، گفت: در سال گذشته کارخانه روکش ام دی اف نیز در کنار کارخانه ام دی اف تاسیس و در حال حاضر در حال فعالیت است.

صادقی تصریح کرد: امیدوار هستیم دولت در این خصوص به دنبال راه حلی مناسب باشد تا بتوانیم از همه ظرفیت های موجود در استان بهره ببریم.

وی اظهار کرد: خوشبختانه تا پایان سال 94 با واردات محصول شکر به دلیل تعرفه های اعلام شد با کمبود این محصول در کشور مواجه نیستیم.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی استان خوزستان افزود: استان خوزستان نقش پر رنگی در تولید استراتژیک ترین محصول وارداتی کشور دارد و حدود 70 درصد تولید شکر کشور در این استان صورت می گیرد.

وی با تاکید به اینکه در سال گذشته 34 هزار تن تولید خوراک دام داشتیم، گفت: امکان تولید بیشتر این محصول فراهم است اما در ابتدا باید فروش این محصول را تضمن کرد که البته با به راه افتادن مزارع گاوداری صنعتی این محصولات نیز به فروش خواهند رسید.

روش سوزاندن در تمام دنیا مرسوم است

صادقی افزود: در بیشتر کشورهای دنیا برداشت محصول نیشکر به صورت سوزاندن صورت می گیرد و در زمین های زراعی که رشد نیشکر به صورت انبوه شده تنها می توان از روش سوزاندن استفاده کرد.

وی با بیان اینکه فشاری که به شرکت توسعه نیشکر در خصوص سوزاندن نیشکر وارد می شود سیاسی است، عنوان کرد: این شرکت قطره ای آب آلوده وارد رودخانه کارون نمی کند و ما همه گزارش های ارائه شده توسط سازمان محیط زیست را رد می کنیم.

صادقی اظهار کرد: پروژه شکر های طمع دار نیز مجوز خود برای صادرات را دریافت کرده اما متاسفانه برای تولید داخل مجوز بهداشت را دریافت نکرده ایم. برای تولید 60 تن از این محصولات حدود یک میلیارد تومان اعتبار سرمایه گذاری شده است.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی استان خوزستان گفت: برنامه تولید هفت هزار تن شکر قهوه ای نیز در واحد میرزا کوچک خان جنگلی در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: در سال جاری 66 هزار و 292 هکتار سطح زیر کشت محصول نیشکر قرار دارد که بر اسا پیش بینی های صورت گرفته حدود 70 هزار تن برداشت خواهیم داشت.