به گزارش خبرگزاری مهر، نماز جمعه سیاسی عبادی این هفته تهران به امامت آیت‌الله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران اقامه می شود.



همچنین سید محمد هاشمی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران با توجه به فرا رسیدن تابستان و اوج مصرف برق سخنران پیش از خطبه‌های این هفته خواهد بود.



در ادامه نیز حجت الاسلام و المسلمین علی محمدی نماینده ولی فقیه و رییس سازمان اوقاف و امور خیریه به مناسبت سی و یکمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم سخنرانی می‌کند.



بنابراین گزارش، سرتیپ پاسدار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت ولادت امام حسین و روز پاسدار سخنرانی خواهد کرد.