حمام اوچ تپه صالح آباد مرمت و بازسازی می شود

احمد رسولی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه مرمت و بازسازی آثار تاریخی، ارج نهادن به تلاش نیاکان و هویت و انتقال آن به نسل آینده است، اظهار داشت: حمام قدیمی اوچ تپه که در ضلع شمال غربی شهر صالح آباد قرار دارد از آثار تاریخی این شهر به شمار می رود که در حال تخریب است و اگر بدان توجه نشود، درچند سال آینده با خاک یکسان خواهد شد.

رسولی افزود: این حمام تا حدود 10 سال پیش مورد استفاده اهالی شهر قرار می گرفته است و نکته قابل تأمل اینکه این حمام با ظرفیت‌های منحصر به فرد خویش قابلیت تبدیل به کاربری های دیگر برای جذب گردشگر همچون حمام حاج آقا تراب نهاوند دارد.

وی اذعان داشت: در فروردین سال 87 در جلسه ای با حضور مسئولان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان در صالح آباد مقرر شد، مبلغ 60 میلیون ریال برای مرمت و بازسازی نمای بیرونی حمام قدیمی در صالح آباد اختصاص یابد که به دلیل کارشکنی برخی از اهالی شهر این امرمحقق نشد و اکنون شمارش معکوس تخریب این بنا آغاز شده است.

رسولی اظهار داشت: با پیگیری های شورای اسلامی، شهرداری صالح آباد و همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان، مرمت و بازسازی این بنای تاریخی در روزهای آتی آغاز می شود.

وی افزود: به همین منظور در بازدیدی که دوتن از کارشناسان میراث فرهنگی به همراه شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر داشتند، مقرر شد ابتدا سقف حمام سبک سازی و تعمیر وسپس به مراتب کار بازسازی حمام از داخل آغاز شود.

حمام قدیمی اوچ تپه که در ضلع شمال غربی شهر صالح آباد قرار دارد از جمله آثار تاریخی این شهر به شمار می رود که با طراحی معماری هشت ضلعی، دارای دو گنبد نسبتاً وسیع است و قرار گیری روزنه‌های نور در این گنبدها عمل نوررسانی به این حمام را به نحو احسن انجام می دهد.

در گذشته حمام قدیمی اوچ تپه را به وسیله هیزم و سپس روغن سوخته و گازوئیل گرم می کردند و یکی از علت های استفاده از طرح هشت ضلعی در این بنا به وجود آوردن فضاهای متعدد و اجرای آسان طاق ( گنبد) بوده است.