از پاسخ های شهر دار قانع نشدیم

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای شهر زنجان که قرار بود طی 10 روز پاسخ سوالات خود را از شهردار بگیرد که امروز بعد از نزدیک به هفته شهردار زنجان خود را آماده پاسخ به سوالات اعضای شورای شهر کرد پاسخ هایی که بیشتر جنبه توجیه اقدامات را داشت.
محسن امین توضیحاتی در رابطه با 16 تذکر طرح شده از سوی سه تن از اعضای شورای شهر پاسخ داد که پس از صحبتهای او هیچکدام از تذکردهندگان از پاسخهای ارائه شده قانع نشده و مقرر گردید موارد در قالب سوال در جلسه دیگری با مستندات دو طرف تحت بررسی قرار گیرد.
سعید خدادادخمسه از اعضای تذکر دهند به شهردار زنجان با بیان اینکه از پاسخهای ارائه شده از سوی امین قانع نشده است گفت: تذکر ما از جهت تذکر است نه چیز دیگر و انتظار داریم در رابطه با موارد مطروحه با شورا مشورت شود چراکه این نهاد مردمی پاسخگوی عملکرد شهرداری است و باید نسبت به موارد مختلف حساس باشد.
سعید خدادادخمسه افزود: انتظار ما از شهردار تعامل است ولی ادبیات به کار رفته در پاسخ از سوی ایشان شیوه تعاملی نیست و شهردار زنجان بسیار کوبنده به تذکرات معمول اعضاء پاسخ میدهد.
وی ادامه داد:" اگر بگوئم قانع نشده ایم و باید مسئله سوال به سمت استیضاح شهردار برود که ما نمی خواهیم این فرایند صورت بگیرد و اگر بگویم قانع شدید که اینطور نیست و ما از پاسخ شهردار قانع نشدیم".
خدادادخمسه با بیان اینکه مشاور براساس قانون نمی تواند در کارهای اجرایی نمی تواند دخالت کند افزود: آقای الیجانی به عنوان مشاور شهردار زنجان چرا و براساس چه مجوز قانونی دستور اجرایی داده است.
همچنین عباس راشاد عضو دیگر شورای شهر زنجان دیگر عضو تذکر دهند به شهردار زنجان گفت: سوال این است چرا شهرداری باید شرکت تولیدکننده ماشینآلات را برای اخذ وام به بانک معرفی کند و شخص شهردار ضامن این شرکت شود.
عباس راشاد با بیان اینکه اینکه از جوابها قانع نشدم افزود: تذکری درخصوص عقد قرارداد با شرکت تولیدکننده ماشینآلات مورد نیاز شهرداری مطرح شد که پاسخهای داده شده قانعکننده نیست.
وی ادامه داد: سوال دیگر در این رابطه این است که چرا در تفاهمنامه نامی از شرکت مورد نظر نیامده و با توجه به اینکه از پاسخها قانع نشدم این موضوع را بار دیگر بهعنوان سوال از شهردار پرسیده و خواستار پاسخگویی وی هستم.
راشاد با بیان اینکه عدم اجرای مصوبات شورای شهر از سوی شهرداری تخلف ودر صورت تکرار تا سه بار جرم محسوب می شو گفت: اجرای مصوبات سلیقه ای نبوده و زمانیکه مصوبه ای از سوی شورا تصویب و از سوی فرمانداری ابلاغ شد درست یا غلط باید اجرا شود.
عضو تذکر دهنده به شهردار زنجان با انتقاد از لفظ به کار رفته توسط شهردار زنجان در پاسخ به سوالات افزود: ادبیات به کاربرده شده از سوی شهردار برای ارائه توضیحات در خصوص تذکرات داده شده خوب نبوده و محرک اعضای شورای برای طرح سوال های بیشتر می شود که این امر در راستای تعامل بیشتر مطلوب نیست.
امین که در اوایل حضورش در سمت شهردار زنجان از او به عنوان مدیری توانمند و تاثیرگذار در توسعه شهری یاد می کردند در طی مدت حضور خود با انتقاداتی مواجه شد که برخی از آنها در زمینه انتصابات مدیران و معاون، انتصاب فردی به نام الیجانی به عنوان مشاور و نسبت دادن القاب خاص در متن حکم وی، عدم کمک به هئیت های مذهبی و شفاف نبودن وضعیت قراد با دو شرکت از مهم ترین دلایلی بود که شهردار زنجان می بایست به آنها پاسخگو بود که جواب های امین نتوانست اعضای شورای شهر را قانع کند.
شهردار زنجان که از طرح سوال توسط نمایندگان مردم در شورای شهر ناراضی بود گفت: به نظر میرسد تذکردهندگان شایسته بود براساس مستندات و مدارک قابل قبول موارد را مطرح میکردند.
محسن امین در توجیه انتقاد خود از طرح سوال از وی افزود: بهطور مثال بیان این موضوع که شهرداری ضامن دریافت تسهیلات از سوی شرکت مذبور است، براساس مستندات صحت ندارد و در رابطه با این موضوع که به جای حمایت از اتوبوسرانی، شهرداری بهدنبال حمایت از شرکت خاصی است، باید عنوان شود که لایحهای در رابطه با خرید اتوبوس مورد نیاز به شورای شهر ارسال شده بود اما بعد از مدتی و تنها با پیگیری مجدد در شورای شهر مطرح شد.
وی در پاسخ به سوال یکی از اعضای شورای شهر مبنی بر بهکارگیری فردی به عنوان الیجانی بهعنوان مشاور ارشد و اتخاذ تصمیماتی از سوی وی گفت: با توجه به توانایی و ظرفیت و همچنین سرعت بخشیدن به امور این فرد دعوت به همکاری شده و مراحل صدور حکم ایشان نیز براساس قانون و پس از اخذ استعلامات لازم انجام شده است
امین در ادامه با اشاره به قرارداد شهرداری با شرکتی برای تامین ماشین آلات مورد نیاز افزود: این کار برابر قوانین و ضوابط انجام شده و این شرکت علیرغم بلاتکلیف بودن شرایط اقدام به خرید زمین مورد نیاز کرده و برای شروع کار در شهر زنجان مصر است.
شهردار زنجان ضمانت دریافت وام از سوی شهرداری برای شرکت فان آلمان را تکذیب کرد و افزود: چنین تعبیراتی از دیدگاههای ضد توسعه ای نشات گرفته و باعث می شود تا سرمایه گذاران کما فی السابق تمایل چندانی برای مشارکت نداشته باشند.
وی همچنین در خصوص تذکری مبنی بر کمک نکردن به مراکز مذهبی و برخی هیئاتی که از سوی شورای شهر برای دریافت کمک به شهرداری معرفی میشود افزود: بودجه مصوب شهرداری براساس تحقق درآمدها قابل اجراست و در شهرداری نیز برای انجام امور اولویتهایی مطرح است و تشخیص اولویت از وظایف شهرداری است.
امین افزود: مواردی نیز که در این بخش کمک شده براساس درخواستهای برخی اعضای شورای شهر بوده است.
شهردار زنجان با اشاره به تذکرهای عنوان شده در زمینه هزینههای شهرداری گفت: مغایرتهای هزینهای قبل از تصدی من در شهرداری زنجان بوده و طبق قانون نیز تغییر صورت جامع درآمد شهرداری هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه میشود و قانونگذار عتوان نکرده است که هر ماه باید مغایرتها اعلام شود، درحالی که در تذکر فوق به مغایرت نه دوازدهم و ده دوازدهم بودجه اشاره شده است
امین همچنین در خصوص سوالت مطرح شده با سازمان زیباسازی شهرداری زنجان گفت: برای دعوت بهکار مدیرعامل این سازمان، استعلامات لازم انجام شده و خریدهایی که در روزهای قبل از سال جدید انجام شده سندی از سوی عضو تذکردهنده ارایه نشده است و در صورت وجود چنین موردی قطعا با جدیت با افراد خاطی برخورد خواهد شد
وی همچنین در خصوص تذکری در رابطه با تفاهمنامه واگذاری مؤسسه دارالقرآنالکریم زنجان به شهرداری اشاره کرد و گفت: این موضوع منتفی شده و مؤسسه را پس دادیم.
آراض ضیایی رییس شورای شهر نیز که بخش عمدهای از پاسخها در رابطه با تذکرات وی به شهردار بود گفت: از پاسخها قانع نشدم. این حق قانونی شورای شهر محسوب میشود تا به شهردار تذکر داده و از او سوال پرسیده شود و در صورت قانع نشدن اعضاء شهردار استیضاح شود.
ضییایی افزود: ورود افرادی بدون ضابطه به شهرداری، انحراف در بودجه، عدم توجه به مصوبات شورا و سلیقهای عمل کردن در اختصاص بودجه و کمک به برخی مساجد و مراکز مذهبی از جمله تذکراتی است که از پاسخهای شهردار در رابطه با آنها قانع نشدم.
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