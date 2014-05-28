به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه برگزاری مراسم بدرقه داوران ایرانی اعزامی به جام جهانی برزیل علیرضا فغانی ضمن بیان مطلب فوق گفت: از مسئولان کمیته داوران که از روز نخست شرایطی را فراهم کردند که من به عنوان کاندیدا در رقابت ها آسیایی قضاوت کنم و جزو تیم‌های اعزامی باشم تشکر می کنم و در مرحله دوم از مسئولان فدراسیون متشکرم.

وی با بیان اینکه داوران نیازمند توجه بیشتری هستند گفت: هر چقدر برای داوری هزینه کنیم می توانیم در رقابت با سایر کشورها امیدوارتر باشیم.

داور اعزامی ایران به جام جهانی برزیل ادامه داد: در مرحله اول دوست دارم تیم ملی از گروهش صعود کند و در جایگاه دوم هر سمتی که به ما در برزیل داده شود بتوانیم در آن موفق ظاهر شویم.

در ادامه حسن کامرانی فر با بیان اینکه باعث افتخار است که به عنوان عضوی از خانواده داوری برای دومین مرتبه در جام جهانی حضور می یابد افزود: شاید حضور در جام جهانی برای من لذت بخش است اما خیلی ها زحمت کشیدند و تلاش کردند تا این اتفاق رخ دهد.

وی تصریح کرد: اگر من با آقای کفاشیان تماس گرفتم به خاطر ادب و اجازه گرفتن از ایشان بود نه اینکه برنامه ای برای ما انجام شود. خوشبختانه ایشان به ما محبت دارند و نگاهشان مانند رفتار و اخلاقشان بسیار خوب است.

کمک داور ایرانی اعزامی به جام جهانی برزیل اضافه کرد: آقای کفاشیان نیاز به مشاورانی دارد که در امر داوری به او کمک کنند. دیدگاه ایشان باز است اما نمی دانم چرا از آن استفاده نمی کند. فدراسیون می توانست تیم داوری در جام جهانی داشته باشد به شرط اینکه آدمهایی که کنار کفاشیان قرار می گیرند اطلاعات درستی از داوری در اختیارشان قرار دهند.

وی ادامه داد: امروز بین فوتبال و جامعه داوری دیواری قرار دارد. رسانه ها باید به ما کمک کنند زیرا نگاه مربیان و بازیکنان به داوری قشنگ نیست. اگر این نگاه مثبت شود باعث رشد داوری خواهد شد.

وی گفت: شما به رفتارهای بازیکنان ما با داوران در جام جهانی نگاه کنید و آن را با رفتارشان با داوران لیگ مقایسه کنید. این همان رفتاری است که باعث می شود اعتبار و ارزش داوران بیشتر شود. جامعه داوری نیاز دارد که مورد حمایت قرار گیرد و پیشرفت کند.

کامرانی فر با بیان اینکه غریبانه به جام جهانی آفریقای جنوبی رفت و خیلی جاها دلش گرفت در پایان گفت: بلاتر قبل از شروع جام جهانی به داوران مدال طلا می دهد و می گوید همه شما شایستگی قضاوت در جام جهانی را دارید هرکس توانش را دارد با حضور در فینال دومین مدال را هم بگیرد. همان اتفاقی که برای تیم ایرانی در جام باشگاههای جهان رخ داد و دومین مدال طلا را گرفت.