هفت فیلم ویدیویی پروانه نمایش گرفتند/ دو فیلمنامه پروانه ساخت

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای صدور پروانه ساخت فیلم های ویدئویی در جلسه چهارم خرداد که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد و برای ساخت فیلمنامه های «من و دخترم» به تهیه‌كنندگی و كارگردانی رضا چوبینه و «بازگشت (كارت پرواز)» به تهیه‌كنندگی مهران رنجبر و کارگردانی امیر حسین ماكویی پروانه صادر کرد.

همچنین در این جلسه فیلم‌های «جشن ایرانی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی عباس رافعی، «زبرجد» به کارگردانی و تهیه كنندگی سید مجتبی اسدی پور ،«هیچ و پوچ» به کارگردانی مهدی فارغی و تهیه‌كنندگی علی رفیع پور شیر محله، «اس ام اس دقیقه نود» به کارگردانی و تهیه كنندگی امیرحسین عنایتی، «دل سپرده» به کارگردانی عباس مرادیان و تهیه كنندگی علیرضا بی‌ریا ، «سیروس؛ بود و نبود یك محله» به کارگردانی مینا سعیدی شهروز و تهیه‌كنندگی ابراهیم مختاری، «محله پدر بزرگ ق 1» به کارگردانی عبدالرضا افشارزاده و تهیه‌كنندگی ویدئو رسانه پارسیان موفق به اخذ پروانه نمایش در شبکه خانگی شدند.

همچنین در این جلسه برای 5 عنوان فیلم خارجی نیز پروانه نمایش صادر شد.