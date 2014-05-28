  1. هنر
  2. سینمای ایران
۷ خرداد ۱۳۹۳، ۱۶:۲۹

هفت فیلم ویدیویی پروانه نمایش گرفتند/ دو فیلمنامه پروانه ساخت

هفت فیلم ویدیویی پروانه نمایش گرفتند/ دو فیلمنامه پروانه ساخت

شورای صدور پروانه ساخت فیلم های ویدئویی برای 2 فیلمنامه پروانه ساخت صادر کرد و همچنین هفت فیلم موفق به اخذ پروانه نمایش در شبکه نمایش خانگی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای صدور پروانه ساخت فیلم های ویدئویی در جلسه چهارم خرداد که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد و برای ساخت فیلمنامه های «من و دخترم» به تهیه‌كنندگی و كارگردانی رضا چوبینه و «بازگشت (كارت پرواز)» به تهیه‌كنندگی مهران رنجبر و کارگردانی امیر حسین ماكویی پروانه صادر کرد.

 همچنین در این جلسه فیلم‌های «جشن ایرانی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی عباس رافعی، «زبرجد» به کارگردانی و تهیه كنندگی سید مجتبی اسدی پور ،«هیچ و پوچ» به کارگردانی مهدی فارغی و تهیه‌كنندگی علی رفیع پور شیر محله، «اس ام اس دقیقه نود» به کارگردانی و تهیه كنندگی امیرحسین عنایتی، «دل سپرده» به کارگردانی عباس مرادیان و تهیه كنندگی علیرضا بی‌ریا ، «سیروس؛ بود و نبود یك محله» به کارگردانی مینا سعیدی شهروز و تهیه‌كنندگی ابراهیم مختاری، «محله پدر بزرگ ق 1» به کارگردانی عبدالرضا افشارزاده و تهیه‌كنندگی ویدئو رسانه پارسیان موفق به اخذ پروانه نمایش در شبکه خانگی شدند.

همچنین در این جلسه برای 5 عنوان فیلم خارجی نیز پروانه نمایش صادر شد.

کد مطلب 2300714

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها