کاشت درختان بومی در عرصه 8 هکتاری بام لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر افشار مدیر عامل انجمن دوستداران طبیعت و پدر بلوط لرستان ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم کاشت نهال بلوط در پارک های خرم آباد اظهار داشت: از هر کدام از درختان بومی استان 60 تا 120 اصله نهال در بام لرستان کاشته شده است.

وی عنوان کرد: در این راستا چهار بوته انجیر کوهی از طریق بذر و قلمه و 6 نهال گیلاس وحشی در این منطقه کاشته شده است.

پدر بلوط لرستان ادامه داد: علت تاکید ما بر کاشت درختان بومی در بام لرستان از آن جهت است که این درختان دو سال نیاز به آبیاری دارند.

افشار در ادامه با بیان اینکه از دی ماه سال آینده کشت بذر بلوط در نقاط شهری آغاز می شود گفت: این تصمیم از آن جهت اتخاذ شد که بذر بلوط در مقایسه با نهال بلوط مقاومت بسیار بیشتری از خود نشان می دهد به نحوی که در سال گذشته و در گرمای 43 درجه ای هوا 95 درصد از بذر های بلوط کاشته شده ما به ثمر نشست اما نهال های کاشته شده در همین شرایط با درصدی تلفات همراه بود.

وی همچنین بیان داشت: حدود 45 درصد آب شیرین کشور توسط رودخانه های موجود در زاگرس تامین می شود که این میزان آب به وسیله درختان بلوط وارد سفره های آب زیرزمینی می شود.

افشار در تشریح اهمیت و فوائد جنگل های بلوط در جلوگیری از ایجاد سیلاب ها گفت: اگر در مناطقی با پوشش جنگلی بلوط یک ساعت بارندگی داشته باشیم از این میزان بارش بخش عمده ای وارد سفره های آب زیر زمینی می شود و اما اگر در همان منطقه جنگل وجود نداشته باشد فرسایش خاک رخ خواهد داد که میزان خسارات سیلاب را به میزان چشمگیری افزایش می دهد.