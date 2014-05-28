به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر چهارشنبه در نشست ستاد پشتیبانی اردوهای جهادی و هجرت سه استان بوشهر اظهار داشت: رفع مشکلات مردم به ویژه در نقاط محروم یکی از برنامه‌های بسیار مهمی است که در استان بوشهر در دستور کار داریم.

وی با اشاره به اهمیت بسیار زیادی برگزاری طرح‌های محرومیت‌زدایی، اضافه کرد: برگزاری اردوهای جهادی و هجرت سه نقش بسیار مهمی در غنی‌سازی اوقات فراغت دانشجویان و دانش‌آموزان و همچنین رفع محرومیت در این مناطق دارد.

استاندار بوشهر ادامه داد: رهبر معظم انقلاب امسال را با شعار "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" نام‌گذاری کردند که همه باید تلاش کنیم تا در راستای تحقق این شعار تلاشی گسترده داشته باشیم که اردوهای جهادی از جمله برنامه‌های مناسب برای تحقق این شعار است.

وی خواستار پرداختن به مسائل فرهنگی و ارزشی در کنار برنامه‌های عمرانی در اردوهای جهادی شد و تصریح کرد: استان بوشهر در اجرای برنامه‌های مختلف در این راستا عملکرد خوبی داشته است و امیدواریم شاهد تداوم این برنامه‌ها به شکل مطلوب باشیم.

سالاری در ارتباط با تخصیص اعتبارات پروژه‌ها نیز بیان داشت: اعتبارات پروژه‌ها توسط معاونت برنامه ریزی استانداری بر اساس اولویت‌بندی انها تخصیص داده می‌شود.

وی خواستار مستندسازی برنامه‌های اردوهای جهادی توسط رسانه ها شد و تاکید کرد: باید از تجربیاتی که در برگزاری این اردوها کسب می‌شود در سال‌های اینده نیز استفاده شود.

استاندار بوشهر به برخی نارسایی‌ها در حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: دولت برنامه ویژه‌ای برای رفع مشکلات حوزه سلامت در نقاط مختلف کشور دارد و امیدواری شاهد ارتقای شاخص‌های سلامت در کشور و استان بوشهر باشیم.

