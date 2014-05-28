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۷ خرداد ۱۳۹۳، ۱۶:۱۸

علی فاضلی رئیس اتاق اصناف تهران شد

علی فاضلی رئیس اتاق اصناف تهران شد

علی فاضلی به عنوان رئیس اتاق اصناف تهران انتخاب شد. همچنین ابراهیم درستی نیز به عنوان نایب رئیس اول معرفی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، 5 عضو جدید هیئت رئیسه اتاق اصناف تهان در جلسه سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران انتخاب شدند. بر این اساس، علی فاضلی به عنوان رئیس اتاق اصناف تهران انتخاب و معرفی شد.

همچنین ابراهیم درستی به عنوان نایب ریس اول، علیرضا راسی نایب رئیس دوم و حسین درودیان هم به عنوان دبیر اتاق اصناف تهران انتحاب شدند.

در این جلسه خسرو ابراهیمی نیا نیز به عنوان خزانه دار انتخاب و معرفی شد.

علی درستی با 80 رای، خسرو ابراهیمی با 75 رای، علی فاضلی 70 رای، حسین درودیان 54 رای و علیرضا راسی با 50 رای به عنوان اعضای هیئت‌ رئیسه اتاق اصناف کشور انتخاب شدند.

تقی علی‌ اکبری و محمد طحان‌ پور نیز به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.
 

کد مطلب 2300725

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