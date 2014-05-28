علی فاضلی رئیس اتاق اصناف تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، 5 عضو جدید هیئت رئیسه اتاق اصناف تهان در جلسه سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران انتخاب شدند. بر این اساس، علی فاضلی به عنوان رئیس اتاق اصناف تهران انتخاب و معرفی شد.

همچنین ابراهیم درستی به عنوان نایب ریس اول، علیرضا راسی نایب رئیس دوم و حسین درودیان هم به عنوان دبیر اتاق اصناف تهران انتحاب شدند.

در این جلسه خسرو ابراهیمی نیا نیز به عنوان خزانه دار انتخاب و معرفی شد.

علی درستی با 80 رای، خسرو ابراهیمی با 75 رای، علی فاضلی 70 رای، حسین درودیان 54 رای و علیرضا راسی با 50 رای به عنوان اعضای هیئت‌ رئیسه اتاق اصناف کشور انتخاب شدند.

تقی علی‌ اکبری و محمد طحان‌ پور نیز به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

