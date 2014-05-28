فاضلاب دورود به رودخانه سزار سرازیر می شود/ مخاطرات فاضلاب برای کشکان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین بازگیر ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه کشور در حال حاضر در وضعیت تنش آبی به سر می برد عنوان کرد: این در حالی است که ما با بحران آب فاصله چندانی نداریم و ظرف مدت 12 تا 13 سال آینده مسئله بحران آب در کشور مطرح می شود.

وی کمبود آب در منطقه زاگرس را مرگ زودرس زاگرس نشینان دانست و تصریح کرد: در بحران آبی پیش رو زاگرس نشینان نسبت به کویر نشینان آسیب پذیرتر خواهند بود زیرا کویرنشینان به صرفه جویی در آب و خشکسالی عادت کرده اند.

بازگیر ادامه داد: این در حالی است که اهالی زاگرس به دلیل بهره مندی از 40 درصد منابع آبی کشور در این منطقه کمتر شاهد خشکسالی و کمبود منابع آبی بوده اند.

وی صرفه جویی در مصرف آب از راه تغییر الگوهای آبیاری محصولات کشاورزی و تصفیه اصولی و کارشناسی شده فاضلاب های شهری و استفاده مجدد از آب بازیافتی را دو راه حل مهم برای عبور از بحران آب دانشت.

بازگیر به نبود تصفیه خانه های فاضلاب در استان اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر در استان لرستان فاضلاب شهرستان دورود به رودخانه سزار و سپس به سه دز وارد می شود.

وی ادامه داد: همچنین فاضلاب روستاها به منابع آب زیرزمینی و فاضلاب الشتر به رودخانه این شهر وارد می شود و این عدم تصفیه فاضلاب شهری و سرازیر شدن آنها به سوی رودخانه و منابع آبی موجب مرگ ماهیان و آبزیان بی شماری در این رودخانه ها می شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان همچنین با بیان اینکه در حال حاضر هیچگونه تلاش جدی برای تصفیه فاضلاب در کشور وجود ندارد گفت: این عدم مدیریت صحیح در شهرستان ها باعث شده که در شهرستانی مثل پلدختر علی رغم وجود تصفیه خانه آب فاضلاب شهری وارد رودخانه کشکان شود.