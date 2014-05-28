به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحمدمهدی حسینی‌همدانی، نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج گفت: خدمت به مردم توفیق از سوی خداوند است و نصیب هر کسی نمی شود. باید با تمام تلاش در جهت اهداف تعیین شده گام برداشت و تلاش در این راه سپاسگزاری از خداوند است البته باید سعی شود کارها محکم و بدون عیب انجام شود.

وی با اشاره به نکته مهمی خطاب به استاندار بیان کرد: استاندار باید جایگاه خود و مسئولیتش را درست تشخیص دهد، زیرا نقش رئیس دولت را در استان به عهده دارد. در تعریف رئیس جمهور از استاندار بیان شده است استانداران نمایندگانی هستند که مسئولیت امنیتی، اقتصادی، عمرانی، اداری و... را در سطح استان ها برعهده دارند و این بیان نشان می دهد کار، سخت و دشوار است و یکی از شاخص های ارزیابی دولت، ارزیابی وضعیت استانداران در استان ها است.

آیت‌الله حسینی‌همدانی از سیدطاهر طاهری استاندار پیشین البرز به دلیل فعالیت 8 ماهه‌اش در استان در جهت پیشبرد اهداف نظام و دولت تقدیر کرد.

وی خطاب به سیدحمید طحایی استاندار جدید البرز گفت: استان تازه تاسیس با مشکلات فراوانی مواجه است و تنوع قومی و تنوع افکار کار را برای شما مشکل می‌کند، اما همه اینها و عرصه هایی که در استان وجود دارد باید با تلاش مضاعف در جهت پیشرفت استان به فرصت تبدیل شود.

امام جمعه کرج با تاکید بر اینکه باید در ابتدا به کارهای اولویت دار رسیدگی شود، تصریح کرد: باید در کار اخلاص وجود داشته باشد و مبادا کلمه‌ای را بگویید که ایجاد توقع کند و انجام آن از عهده شما خارج شود، کارهای زودبازده را شما را از کارهای زیربنایی باز ندارد.

نماینده ولی فقیه در استان البرز با بیان اینکه وجود نخبگان در استان فرصت بزرگی برای شما به شمار می رود، اظهار داشت: باید کارگروه‌های مختلفی با این گروه‌ها در جهت پیشبرد اهداف استان تشکیل شود، البته زیاده خواهان و رانت‌خواران هم وجود دارند که باید توجه داشته باشید آنها در کار شما خللی ایجاد نکنند.

آیت‌الله حسینی‌همدانی در استفاده از نیروهای بومی در سمت مسئولیت های مختلف به استان تاکید کرد و گفت: می‌توانید یک سیستم دانش‌بنیان فراهم کنید و از دانشجویان و اساتید، پایان‌نامه‌ها و روش‌های علمی موجود در استان برای همگرایی بین دستگاه‌ها استفاده کنید.

وی در توصیه هایی به استاندار جدید البرز تصریح کرد: کارهایی که برای مردم انجام می دهید و نتیجه بخش است به اطلاع مردم برسانید، نصیحت ناصحان را گوش دهید و انتقادها را به جان بخرید، نظام سلطه آمریکا مصلحت خود را در اختلاف بین مسئولین کشور می داند، اما باید با همدلی و تلاش و کار مضاعف نقشه های دشمن را نقش بر آب کرد.

کار عملی استاندار در مرحله تحقق شعار سال باشد. به بحث کمبود آب و صنعت، کشاورزی، فرهنگ و... توجه ویژه شود، اصول و ارزش های انقلاب محور برنامه های عملیاتی شود و عمل به قانون، فصل الخطاب باشد. اینها از جمله توصیه های دیگر نماینده ولی فقیه در استان البرز به طحایی استاندار جدید این استان بود.

امام جمعه کرج در ادامه گفت: همواره ممکن است مخالفانی در مسیر عملکرد شما وجود داشته باشند، اما بنده همواره از مسئولانی که در راستای اهداف انقلاب و کشور قدم برمی دارند، حمایت می کنم، اما اگر برنامه ها زاویه دار شود و با برخی از ارزش ها مغایرت داشته باشد، به میدان می آییم و تامل و ملاحظه نخواهیم کرد.

جلسه تودیع و معارفه استاندار قدیم و جدید استان البرز در تالار شهیدان نژادفلاح با سخنرانی رحمانی فضلی وزیر کشور در حال برگزاری است.