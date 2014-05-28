به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی معاونت علمی، نخستین نشست با دانشجویان این حوزه را تحت عنوان «هم‌اندیشی با دانشجویان حوزه علوم و مهندسی دریا» برگزار کرد.

دکتر محمدسعید سیف دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی با اشاره به نقش پررنگ دانشجویان در توسعه فناوری در کشور، گفت: ما با وجود همکاری با چند کمیته تخصصی، نخستین نشست خود را با دانشجویان برگزار کردیم تا نشان دهیم از ایده‌های نو استقبال می‌کنیم. همچنین ما در این ستاد سعی داریم به جای اینکه تنها به صحبت کردن بپردازیم، عمل کنیم.

وی افزود: همان طور که برخلاف انتظار بسیاری، سند ملی توسعه دریایی کشور را طی نزدیک به 3 ماه با کمترین ایراد جمع‌آوری کردیم، حالا نیز برای اینکه این جلسه با خروجی همراه باشد و از طرفی هنوز اطلاعات مدون و مکتوبی از کشتی‌های ساخته شده در کشور وجود ندارد، شما نسبت به این کار، اقدام کنید.

دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی به دانشجویان قول همکاری ستاد با انجمن دانشجویان این حوزه در زمینه‌های پژوهشی، تبلیغی و ترویجی را داد و از برگزاری همایش‌ها، جشنواره‌ها و مسابقات توسط کمیته دانشجویی اعلام حمایت کرد.

سیف با اشاره به تعداد اندک فارغ‌التحصیلان این رشته، نیروهای انسانی متخصص در این حوزه را اندک دانست و عنوان کرد: ایجاد شبکه آزمایشگاهی، یکی از برنامه‌های ستاد است تا دانشجویان بتوانند از امکانات سخت‌افزاری و رفاهی دیگر دانشگاه‌های کشور استفاده کنند.

در بخش دیگری از این نشست قرار بر این شد با حمایت ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانشجویان برای جمع‌آوری نخستین اطلس دریایی ایران و کتابچه اطلاعات مربوط به کشتی‌های ساخته شده در کشور اقدام کنند.