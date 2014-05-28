اختصاص 200 میلیون تومان به ساخت باغ موزه دفاع مقدس آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالمجید عقیلی پیش از ظهر امروز در جلسه هماهنگی و برآورد هزینه ساخت باغ موزه دفاع مقدس آبادان گفت: این اعتبار قرار است تا برای ساخت پارکینگ و دیوار کشی بخش جلویی باغ موزه هزینه شود.

وی افزود: در زمان حاضر پروژه ساخت پارکینگ باغ موزه دفاع مقدس آبادان در مرحله مناقصه برای انتخاب پیمانکار قرار دارد.

عقیلی اظهار کرد: باغ موزه دفاع مقدس آبادان از مصوبات دور دوم سفر دولت قبلی به خوزستان و در قالب طرحهای فرهنگی و جزو برنامه پنج ساله پنجم است که برای آن نیز ردیف اعتباری (ملی) نیز تعیین شده است.

وی تصریح کرد: آنچه را که ما امروز در ساخت این باغ موزه ما را با مشکل مواجه کرده بخش تعهدات دولت(مالی) است که تاکنون محقق نشده است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس استان خوزستان با بیان اینکه با تغییر دولتها، تعهدات دولتهای قبلی همچنان قابلیت اجرایی شدن دارند، یادآور شد: توجه به ظرفیتهای منطقه ای نباید سبب فراموشی تعهدات دولتها شود.

عقیلی گفت: آبادان جزو پنج شهر دارای مصوبه هیئت دولت برای ساخت باغ موزه دفاع مقدس است که برای آن مطالعات و برنامه ریزیهایی نیز صورت گرفته است.

به گفته وی در بحث باغ موزه دفاع مقدس آبادان سه موضوع حفظ، ترمیم و احداث مد نظر قرار دارد.

عقیلی با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» از سوی مقام معظم رهبری افزود: امسال در بودجه استانی اعتباری حتی اندک برای باغ موزه دفاع مقدس آبادان پیش بینی نشده است.

وی اظهار کرد: هر چند که در بخشهای مختلف همچون آب، برق و فاضلاب و غیره مشکلات زیادی در سطح استان وجود دارد اما در سالی که به موضوع فرهنگ تاکید خاص شده است اهتمام به این مسئله خالی از لطف نیست.

عقیلی بر پیگیری مجدانه بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس در تحقق ساخت باغ موزه دفاع مقدس آبادان تاکید کرد.