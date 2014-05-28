110 هزار کرمانی در سامانه بیمه رایگان سلامت ثبت نام کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری ظهر چهارشنبه در همایش بیمه سلامت گفت: اداره کل بیمه سلامت با جمعیت بیمه شده یک میلیون و 750 هزار نفر در سراسر استان کرمان با دارا بودن چهار دانشگاه علوم پزشکی که نشان دهنده خدمت به جامعه بزرگ بیمه شده است، فعالیت می کند.

وی از وجود هزار و 400 موسسه درمانی در شهرها و روستاهای استان کرمان خبر داد و افزود: ماهیانه 12 میلیارد تومان در سال 92 به بیمارستان ها و مراکز تشخیصی درمانی پرداخت شد که پیش بینی می شود این مبلغ در سال جاری به 24 میلیارد تومان در ماه برسد.

این مسئول گفت: خوشبختانه در ابتدای سال 93 بدهی به بیمارستان ها و مراکز درمانی صفر شد و این سال را با شرمندگی کمتر شروع کردیم.

وی رویکرد دولت جدید را به سمت سلامت خواند و گفت: عمق این افتخار زمانی است که ببینیم بیمه شدگان بستری شده با اندک پرداختی برای تسویه‌ حساب کامل از بیمارستان مرخص می شوند.

جعفری گفت: روز گذشته سه یا چهار مریض پیوند کلیه با پرداخت کمتر از 500 هزار تومان از بیمارستان مرخص شدند که این امر جای خوشحالی دارد.

این مسئول در ادامه اظهار داشت: هر چهار دانشگاه پای سند تحول ایستاده و رضایت بیماران نیز واقعا شگفت آور است و این نه صرفا برای وجه پرداختی بلکه به دلیل ارتقاء کیفیت خدمات بیمارستان است.

وی همچنین ابراز داشت: هیچ روستایی زیر 20 هزار نفر جمعیت وجود ندارد که بدون دفترچه بیمه باشد و طرح جدید طرح بیمه رایگان سلامت نیز مشمول 10 شهر بزرگ استان کرمان است.

تمدید مهلت ثبت نام بیمه سلامت رایگان

این مسئول یادآور شد: این طرح از اول اردیبهشت ماه شروع شده و 110 هزار نفر در سامانه به صورت غیرحضوری در پست بانک ها و کافی نت ها و منازل اقدام به ثبت نام کرده اند و تاریخ آن تمدید شده که تا پایان خردادماه امکان ثبت نام وجود دارد تا به پیش بینی خود که 300 هزار نفر جمعیت بوده است نزدیک تر شویم.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان مهمترین ویژگی دفترچه های بیمه سلامت را متفاوت نبودن آن ها با سایر بیمه ها دانست و گفت: نزدیک به 260 هزار تومان حق هر بیمه شده است و این در حالی است که دفترچه رایگان در اختیار بیمه شده ها قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه مراحل صدور دفترچه ها در حال انجام است، گفت: کسانی که اقدام به بیمه شدن کرده اند حتی نیازی به آمدن آن ها برای گرفتن دفترچه بیمه از مراکز نیست و طبق قراردادهایی که همکاران بیمه با دفاتر پستی بسته اند دفترچه به درب خانه افراد با آدرس پستی داده شده تحویل خواهد شد.

جعفری گفت: سطح سرانه روستاها حدود 20 هزار تومان بود که این عدد به 96 هزار و 800 تومان افزایش پیدا کرده و به همین ترتیب نیز حقوق و دستمزد پزشکان ماما و ... نیز به شش میلیون یا 14 میلیون تومان خواهد رسید.

وی گفت: در نهایت انتظار می رود زمانیکه سرانه پرداختی به روستاها پنج درصد شود لذت و شیرینی آن به کام روستایی ها و نقاط عشایری بنشیند.

در پایان، آیین افتتاحیه صدور دفترچه های بیمه رایگان توسط استاندار کرمان و پورابراهیمی نماینده مجلس انجام و اولین دفترچه های بیمه سلامت همگانی به خانواده های بیمه شده تقدیم شد.