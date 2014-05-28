سرمایه گذاران آمریکایی در فکر ورود به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست با درج مطلبی از حضور شمار زیادی از بازرگانان و صاحبان صنایع آمریکا در ایران برای بررسی بازگشت به ایران خبر داد.

در این گزارش آمده است: برای اولین بار در چند دهه گذشته شمار قابل توجهی از بازرگانان آمریکائی سرگرم بازدید از ایران هستند تا زمینه های بازگشت مجدد به بازار ایران را بررسی کنند.

در ادامه این مطلب آمده است هرچند در حال حاضر تمام تحریمها علیه ایران برقرار هستند، اما سفر به ایران ممنوعیت ندارد و شهروندان آمریکایی می توانند ویزای ایران دریافت کنند و توسط میزبانان ایرانی مورد استقبال قرار گیرند که سفرهای اخیر شرکت های سرمایه گذاری آمریکایی به ایران از این جمله است.

بنا بر این گزارش با اینکه دولت حسن روحانی در حال آماده کردن ایران برای سرمایه گذاران خارجی است و صحبتی درباره شرکتهای آمریکایی نکرده است، اما باورها بر این است که شرکت های عظیم نفتی و خودروسازی آمریکا از زمان روی کار آمدن حسن روحانی سرگرم مذاکره و گفتگو با ایران بوده اند.

در بیان گزارش آمده است با وجود تحریم ها علیه ایران در سال های گذشته و کاهش سرمایه گذاری کشورهای غربی در ایران ،جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال 2012 حدود 5 میلیارد دلار بوده است که قسمت عمده آن توسط چین ، روسیه و ترکیه انجام شده اند.

در ادامه تاکید شده است نیاز به سرمایه گذاری خارجی در ایران ادامه دارد که احتمالا در سال های آینده شرکت های آمریکایی این شکاف را پر خواهند کرد.

دیک سیمون مدیر اجرایی شرکت سرمایه گذاری ISR در بوستون و هماهنگ کننده سفر اخیر بازرگانان آمریکایی ، کانادایی و انگلیسی به ایران در این خصوص می گوید: فرصت های فوق العاده ای برای سرمایه گذاران آمریکایی در ایران وجود خواهد داشت و من قطعا سرمایه گذاری در ایران را مد نظر قرار می دهم و این یک جواب بین المللی است.

همچنین رضا مرعشی مدیر تحقیقات شورای ملی ایرانی آمریکایی در این خصوص گفت: شمار زیادی از آمریکایی ها چه در درون دولت آمریکا و چه بیرون از آن ارزش تشویق بازرگانان برای سرمایه گذاری در ایران را درک می کنند.

در ادامه این گزارش آمده است علاوه بر بخش انرژی ایران بسیاری دیگر از بخش های ایران در حال حاضر خواستار مشارکت سرمایه گذار خارجی هستند از جمله بخش IT و فن آوری نانو.

به نوشته این روزنامه آمریکایی، با وجود بسیاری از محدودیت ها، بسیاری از بازرگانان آمریکایی که از ایران دیدار داشته اند، میزان پیشرفته بودن شیوه های تولید در ایران توسط مهندسان ایرانی را در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه تعجب انگیز خوانده اند.

کریستوفر شرودر که در ماه آوریل از ایران دیدار کرده است می گوید: اگر ایران عزم کند با توجه به موقعیت جغرافیایی و استعدادهایش می تواند کانون اتصال غرب به شرق و شمال به جنوب باشد.

در این گزارش از دیگر زمینه های مناسب سرمایه گذاری در ایران زمینه کشاورزی و تولید میوه خوانده شده و به نقل از جیم ریدل که از ایران دیدار کرده و سخنرانی در این زمینه داشته است می نویسد: اگر روابط بهبود یابد من می توانم تصور کنم محصولات منحصر به فرد ایران تقاضاهای خود را در بازار آمریکا خواهند داشت.

واشنگتن پست می نویسد جیم ریدل وقتی که از وی برای حضور در ایران دعوت شده بود نگران حضورش در ایران به خاطر تحریم ها بود که در نهایت وزارت خارجه آمریکا به او اجازه سفر به ایران را داده و به وی گفت: سفر شما به ایران در راستای منافع ملی آمریکا خواهد بود.