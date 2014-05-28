مراسم تجلیل از اعضای ستاد برگزاری همایش سالگرد ارتحال آیت الله کمالوند برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام لطف الله حیات الغیبی دبیر همایش گرامیداشت پنجاهمین سالگرد ارتحال آیت الله کمالوند با اشاره به اینکه این همایش حاصل تلاش و همکاری همه دست اندرکاران و پیگیری های نماینده ولی فقیه در لرستان بود، اظهار داشت: این همایش که در سطح ملی و به بهترین نحو ممکن برگزار شد برای تجلیل و بزرگداشت این ظرفیت ممتاز علمی و اجتماعی ضروری بود.

وی افزود: در اجرای این همایش تمام اعضای ستاد برگزاری با معنویت و اخلاص عمل و در راستای شناسایی این عالم گرانقدر به نسل جوان گام برداشتند.

دبیر همایش گرامیداشت پنجاهمین سالگرد ارتحال آیت الله کمالوند ادامه برگزاری گرامیداشت علما را یکی از مطالبات مردم دانست و گفت: این برنامه در حقیقت مورد استفاده تمام افراد جامعه قرار گرفت و مردم انتظار دارند که این همایش ها با وحدت و همکاری بیشتر مردم برگزار شود تا سیره علمی و عملی این علما برای جوانان مطرح و موجب بهره گیری جوانان از آن شود.

بنابر این گزارش در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از امیر مسعود جهانی و گودرز جهانی نویسندگان مقاله های برتر همایش، محمد اسکندری، مسلم ملکی و سحر ساکی نویسندگان رتبه دوم مقاله و رضا سپهوند و مانیا بازگیر خرم آبادی نویسندگان رتبه سوم مقاله تجلیل به عمل آمد.

همچنین با اهداء لوح تقدیر و هدایایی از تلاش های اعضای ستاد برگزاری همایش تقدیر شد.