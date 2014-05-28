دستاوردهای نظام و اندیشه های امام خمینی (ره) همواره باید پاس داشته شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی جعفرزاده عصر چهارشنبه در جمع مسئولان استان افزود: ملت ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه ضمن پیروزی انقلاب اسلامی همیشه دست دشمنان را از سرنوشت کشور کوتاه کردند.

وی همچنین با بیان اینکه دشمن برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی از هر ترفندی استفاده می ‌کند، اظهارداشت: ملت ایران با برگزاری با شکوه ایام الله 14 و 15 خرداد ماه بار دیگر به دشمنان ثبات خواهند کرد که هرگز اهداف و آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را فراموش نکرده و بر عهد و پیمان خود مصمم هستند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی برگزاری هرچه باشکوهتر سالروز ارتحال ملکوتی امام راحل را ادای دین به این بزرگ ‌مرد تاریخ دانست و گفت: این مراسم ها فرصتی مغتنم برای بهره جستن از اندیشه ‌های والای امام راحل خواهد بود.

وی افزود: امام خمینی رحمت الله علیه با نفوذ بر قلوب مسلمانان و آزادی خواهان جهان و با توکل به خداوند متعال و به پشتوانه مردم انقلابی، نهضتی را پایه ریزی و به پیروزی رساند که به امید تمامی مستضعفان و مسلمانان جهان تبدیل شد.

جعفرزاده اظهارداشت: جایگاه ویژه و رفیع ایران اسلامی درسطح منطقه و کشورهای جهان مرهون ایثار و از خودگذشتگی بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران است.

وی تاکید کرد: قدرت های استکباری امروز به برکت رهبری و هدایت های امام راحل و مقام معظم رهبری از مقابله با ایران اسلامی مایوس شده اند و همواره باید قدردان نعمت الهی این نظام الهی بود.