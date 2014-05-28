1260 بیمار در رفسنجان مشمول یارانه سلامت شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسماعیلی ندیمی ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از روند اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان اظهار داشت: از آغاز اجرای طرح تحول نظامت سلامت در رفسنجان بیش از سه هزار نفر در بخشهای مختلف بیمارستانهای دولتی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بستری شدند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ادامه داد: از این تعداد هزار و 263 بیمار مشمول یارانه سلامت شده اند.
وی در ادامه در خصوص بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان گفت: برای ترمیم و بهسازی درب و پنجره های شش بخش بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان 700 میلیون ریال نیاز است.
اسماعیلی ندیمی تصریح کرد: به زودی بسته حمایتی طرح نظام سلامت در حوزه ارتقاء هتلینگ بیمارستانها که یکی از سیاستهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است اجرا خواهد شد.
نظر شما