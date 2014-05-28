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۷ خرداد ۱۳۹۳، ۱۷:۱۶

اسماعیلی ندیمی:

1260 بیمار در رفسنجان مشمول یارانه سلامت شده اند

1260 بیمار در رفسنجان مشمول یارانه سلامت شده اند

رفسنجان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با اشاره به اجرای طرح تحول نظام سلامت در رفسنجان گفت: تاکنون هزار و 263 بیمار در این شهرستان مشمول یارانه سلامت شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسماعیلی ندیمی ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از روند اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان اظهار داشت: از آغاز اجرای طرح تحول نظامت سلامت در رفسنجان بیش از سه هزار نفر در بخشهای مختلف بیمارستانهای دولتی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بستری شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ادامه داد: از این تعداد هزار و 263 بیمار مشمول  یارانه سلامت شده اند.

وی در ادامه در خصوص بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان گفت: برای ترمیم و بهسازی درب و پنجره های شش بخش بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان 700 میلیون ریال نیاز است.

اسماعیلی ندیمی تصریح کرد: به زودی بسته حمایتی طرح نظام سلامت در حوزه ارتقاء هتلینگ بیمارستانها که یکی از سیاستهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است اجرا خواهد شد.

 

کد مطلب 2300752

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