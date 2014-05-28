ارتقای سطح سلامت و بهداشت شهروندان گچسارانی یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم رحیمی ظهر چهارشنبه در در جلسه شورای سلامت شهرستان گچساران افزود: اگر در این شهرستان به مسائل بهداشتی توجه شود، سلامت جامعه را در پی داشته و به تبع آن نیاز به درمان و هزینه در این بخش کمتر خواهد شد.

وی با بیان اینکه سلامت شهروندان باید در قالب یک مقیاس منسجم و با سیاست‌گذاری متمرکز دنبال شود، اظهار داشت: با انجام این کار هزینه‌های کمتری به شهرداری و سلامت شهروندان تحمیل می‌شود.

رحیمی شورای بهداشت شهرستان را مرجع تصمیم‌گیری در زمینه بهداشت و پیشگیری عنوان کرد و گفت: اگر نیروهای اجرایی با توجه به مسئولیتی که بر عهده دارند به خوبی عمل کنند و بازدیدها و گشت‌ها در سطح شهرستان به صورت متداول صورت گیرد، به بهداشت وسلامت شهروندان کمک می شود.

وی با اشاره به فعالیتهای مختلف شورا تصریح کرد: این شورا یکی از مهم‌ترین کارگروه‌های زیرمجموعه شورای برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان است.

رحیمی افزود: مسائل و مشکلاتی که در شورا مطرح می‌شود باید متناسب با مشکلات حوزه سلامت در بخش‌های مختلف باشد.

فرماندار گچساران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکلات آب و فاضلاب محله هشتاد دستگاه فرهنگیان گچساران گفت: وضعیت آب و فاضلاب 80 دستگاه فرهنگیان گچساران نامطلوب است و باید در راستای بهبود آن کارهای اساسی انجام شود.

رحیمی افزود: آموزش و پرورش این منطقه را خارج از حیطه مسئولیتهای آموزش و پرورش می‌داند و با توجه به استعلام‌های انجام شده و بررسی‌های مشکلات آب و فاضلاب این منطقه، فقط نامه‌نگاریهای انجام شده است.