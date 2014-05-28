وجود 417 هکتار بافت فرسوده شهری در ارومیه/ لزوم مقاوم سازی و بهسازی اماکن حاشیه ای

به گزارش خبرنگار مهر، میر علی محمدی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وجود 417 هکتار بافت فرسوده مصوب با قدمت بالای 40 سال در ارومیه ، افزود: عمده بافت های فرسوده در منطقه چهار شهرداری ارومیه واقع شده که با بیش از 40 سال قدمت و ناپایداری در مقابل زلزله و دیگر بلایای طبیعی به عنوان بافت فرسوده شناسایی شده است.

وی با اشاره به وضعیت لرزه پذیری شهر ارومیه، اظهار داشت: براساس ویرایش دوم آیین نامه لرزه خیزی 2800 شهر ارومیه از منطقه لرزه خیزی متوسط به زیاد بعلت فعال شدن گسل های نزدیک شهر ارومیه از جمله سیلوانا ارتقا یافته است.

رئیس کمسیون عمران، برنامه ریزی و حمل ونقل شهری شورای اسلامی شهر ارومیه اعلام کرد: علاوه بر بافت فرسوده شهری در مناطقی چون اسلام آباد یک و دو ، حسین آباد ، علی آباد ، کوهنورد و سایر مناطق حاشیه نشین ارومیه توان مقاومت لازم را در مقابل زلزله را نداشته که در این مناطق باید مقوله نوسازی و بهسازی با شدت بیشتری دنبال شود.

محمدی با اشاره به مقوله مقاوم سازی ساختمان های شهر ارومیه، ادامه داد: ساختمان های شهری ارومیه با همکاری سازمان نظام مهندسی و شهرداری ارومیه از سال 82 به بعد دارای مقاومت لازم در مقابل زلزله هستند که متاسفانه عدم رعایت نکات مقاوم سازی به دلیل برخی افراد فرصت طلب در ساخت و سازهای شهری دیده می شود.

وی از راه اندازی دفاتر خدمات بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده با بهر گیری از بسته های تشویقی و پیشنهادی به شهروندان در محلات مختلف شهر ارومیه خبر داد و با بیان اینکه برای توانمند سازی بافت فرسوده شهری برنامه تجمیع و نوسازی آغاز شده، گفت: هدف از راه اندازی دفاتر خدمات نوسازی و بهسازی در محلات ارومیه افزایش مشارکت مردمی در نوسازی و سرعت بخشیدن به نوسازی بافت های فرسوده است.