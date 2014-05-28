دانشگاهها در زمینه استفاده از اینترنت با مشکل جدی مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سعدالله نصیری قیداری بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه توسعه زیرساخت ها در استان زنجان، افزود: دانشگاهها و مراکز آموزش عالی با توجه به وظیفه ذاتی خود نقش تاثیرگذار در توسعه و پیشرفت جامعه دارند با مشکلات جدی در زمینه پهنای باند و اینترنت مواجه هستند و پهنای اینترنت در مراکز آموزش عالی وضعیت مناسبی ندارد.

وی ادامه داد: دانشگاهها جزو مراکز مهم در توسعه روبه رشد هر کشوری به شمار می رود و قراردادن تجهیزات و امکانات مورد نیاز به پویایی و شکوفایی بیشتر مراکز علمی منجر می شود.

نصیری قیداری افزود: فراهم آوردن زیرساخت های لازم با متولیان در حوزه آموزش عالی می توانیم کارهای تحقیقاتی ویژه در مراکز عالی را ارتقاء بخشیم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم و تحقیقات و فناوری توسعه فناوری های نوین در برقراری ارتباط صنعت و دانشگاه را نقش تعیین کننده ای دانست و افزود: وزارتخانه کشور از شرکت های دانش بنیان در تحقق اقتصاد کشور نقش مهمی دارند.

نصیری قیداری با بیان اینکه دانشگاه علوم پایه استان زنجان با نام دکتر ثبوتی در سطح بین الملل مطرح است، گفت: این مراکز علمی به لحاظ برخورداری از موقعیت ویژه، متاسفانه وضعیت مطلوبی در باند اینترنتی ندارد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم و تحقیقات و فناوری گفت: مرکز رشد و پارک فناوری تحصیلات استان از مراکز فعال در کشور است که با تولید محصولات متعدد موفقیت های مهمی را کسب کرده است.

نصیری قیداری افزود: اعتبارات بسیار خوبی در حوزه های مختلف در دولت تدبیر و امید جاری شود و باید با تلاش بتوانیم جذب نیروها را داشته باشیم و با جدیت کامل،مدیریت رابه نحو خوبی انجام دهیم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم و تحقیقات و فناوری افزود: امروزه دانش پایه اقتدار هر کشور محسوب می شود و در این میان فعالیت شرکت های دانش بنیان در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش مهم و برجسته ای دارند.

نصیری قیداری با بیان اینکه فراهم آوردن زیر ساخت های لازم از سوی متولیان امر می تواند کارهای تحقیقاتی و پروژه های کلان مراکز آموزش عالی را تسهیل کند افزود: وزارت علوم و تحقیقات و فناوری اطلاعات ازورود شرکت های دانش بنیان به بخش فناوری استقبال و دولت نیز حمایت های لازم را انجام می دهد.