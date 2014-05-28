بستر سرمایه گذاری و حضور بیشتر تجار قزوینی در عراق فراهم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه روز چهارشنبه در دیدار با سرکنسول ایران در استان کربلا که در محل استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: در سالهای گذشته در مقاطعی به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی منطقه و تغییر و تحولات سیاسی بازار خوبی در کشورها برای حضور اقتصادی کشورمان فراهم شد که از آن استفاده مناسبی نکردیم.



وی افزود: مشترکات دینی و فرهنیگ بویژه در کشورهای همسایه به گونه ای است که مردم برخی کشورها مانند آذربایجان و گرجستان از حضور کالای ایرانی استقبال می کردند اما از این فرصت استفاده نکردیم و جای خود را در این بازارها به دیگران دادیم.



روزبه تصریح کرد: امروز هم کشور عراق بازار خوبی برای تجار و سرمایه گذاران ایرانی است که باید از این ظرفیت برای عرضه بیشتر کالای ایرانی استفاده کنیم در غیر این صورت باز هم جای خود را به دیگرذ کشورها خواهیم داد.



استاندار قزوین بیان کرد: خوشبختانه در دو سال اخیر سفرهای متعددی بین تجار عراقی و قزوینی برای توسعه مناسبات تجاری

انجام شده و توافق نامه هایی نیز به امضاء رسیده که باید برای اجرایی شدن آن اقدام کرد.



روزبه تصریح کرد:اتاق بازرگانی به عنوان متولی هماهنگی امور فعالان اقتصادی میتواند با کمک استانداری شمن شناسایی نیازهای بازار و مردم عراق بویژه استان مذهبی کربلا برای تامین آن از سوی تجار استان قزوین اقدام لازم را انجام دهد.



روزبه یادآورشد: پیگیری برای سرعت بخشیدن به امئور تجاری بین دو استان کربلا و قزوین در دستور کار مسئولان ذیربط قرار گیرد و کارها اجرایی شود.



در این نشست شکرالله طاهری سرکنسول ایران در استان کربلا نیز گزارشی از وضعیت اقتصادی عراق و استان کربلا ارائه کرد.



شکرالله طاهری افزود: در شرایط کنونی در خصوص انتقالات ارزی با مشکلاتی مواجه هستیم که باید تلاش کنیم با استفاده از شرایط ایجاد شده و به کمک همتایان عراقی بتدریج این موانع برطرف شود.



مجید کشاورز مقدم نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاد ن و کشاورزی قزوین هم در این نشست در خصوص اعزام هیئت قزوینی به استان کربلا گفت: در بازار عراق ظرفیت خوبی برای حضور سرمایه گذاران ایرانی وجود دارد اما وجود برخی مسائل شاهد برخورد های تبعیض آمیزی هستیم که نسبت به تجار ایرانی اعمال می شود و توسعه مبادلات تجاری را با وقفه مواجه کرده است که باید این موانع رفع شود.



کشاورز مقدم تصریح کرد: متاسفانه در زمینه ورود کامیون های حامل کالاهای ایرانی به عراق و دریافت ضمانت های صادراتی مشکلاتی وجود دارد که امیدواریم در نشست های تخصصی با مسئولان عراقی با عزم جدی در رفع مشکلات را مشاهده کنیم.



این فعال اقتصادی با ارایه گزارشی از سفر یک هفته ای مهندسان و کارشناسان قزوین به عراق یادآورشد: صدور خدمات فنی مهندسی از دیگر ظرفیت هایی است که می تواند در توسعه مناسبات مورد توجه قرار گیرد و ما آماده صادارات این خدمات هستیم.



وی حضور در نمایشگاهای تخصصی در عراق ر ا برای معرفی کالاهای ایرانی و شناخت نیاز بازار این کشور مهم ارزیابی کرد و گفت: می توان با تهیه یک قطعه زمین در استان کربلا نسبت به احداث نمایشگاه دائمی از محصولات ایرانی اقدام کرد که این کار می تواند به حضور مستمر تجار ایرانی و کالاهای مورد نیاز مردم عراق منجر شود.



کشاورز حجم مبادلات ایران باعراق راسالانه حدود 12 میلیارد دلار ذکر کردو افزود:با ظرفیت های موجود در بخش صنعت و کشاورزی و خدمات فنی مهندسی قادریم این میزان را به نحو قابل توجهی افزایش دهیم.



