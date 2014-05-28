  1. حوزه و دانشگاه
۷ خرداد ۱۳۹۳، ۱۸:۰۱

معاون نهاد رهبری در دانشگاهها:

باید از تخاصم مذاهب در دانشگاهها جلوگیری کرد

باید از تخاصم مذاهب در دانشگاهها جلوگیری کرد

معاون فرهنگی و سیاسی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها گفت: یکی از مسائلی که دانشگاهها باید از آن مراقبت کنند مساله جلوگیری از ایجاد تخاصم مذاهب است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی قریشی بعد از ظهر امروز در گردهمایی معاونین فرهنگی دانشگاهها گفت: یکی از مسائلی که در دانشگاهها باید مراقبت کنیم مساله جلوگیری از ایجاد تخاصم مذاهب است برخی از شبکه های ماهواره منتسب به شیعه که از انگلیس و آمریکا پخش می شوند به درگیری های شیعه و سنی دامن می زنند همان کاری که وهابیت انجام می دهد برخی از آقایان در نجف هستند و افراد آنها از انگلیس این برنامه ها را هدایت می کنند ما نباید اجازه بدهیم بحث فرقه ای و قومی در دانشگاهها رواج یابد و دانشگاه به محل درگیری تبدیل شود.

وی ادامه داد: یکی از راهبردهای دشمن ایجاد درگیری در حوزه فکری و عقیدتی است باید مراقب باشیم برخی از افراد نادان هستند که این مساله را دنبال می کنند و به نوعی در آسیاب دشمن می ریزند.

معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها خطاب به معاونان و مدیران فرهنگی دانشگاهها گفت: ما باید همگی با هم تلاش کنیم تا فرزندانمان را (دانشجویان) در برابر آسیب های فرهنگی حفظ کنیم و کمک کنیم در مسیر تعالی حرکت کنند.

وی گفت: ما به عنوان مسئولین فرهنگی وظیفه داریم در مقابل رخنه های فرهنگی بایستیم و شرایط را طوری ایجاد کنیم که دانشجویان ما آسیب فرهنگی نبینند و در این مسیر اساتید خوب و معلمان خوب می توانند به ما کمک کنند.

وی یادآور شد: ما می توانیم شرایطی ایجاد کنیم که رویای کاذب دانشجویان را کنار بزنیم و بگوییم راه درست کدام است. ما باید مراقب باشیم آسیبها در بخش علمی و آموزشی و فرهنگی و اخلاقی رخنه نکنند.

کد مطلب 2300773

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها