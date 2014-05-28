باید از تخاصم مذاهب در دانشگاهها جلوگیری کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی قریشی بعد از ظهر امروز در گردهمایی معاونین فرهنگی دانشگاهها گفت: یکی از مسائلی که در دانشگاهها باید مراقبت کنیم مساله جلوگیری از ایجاد تخاصم مذاهب است برخی از شبکه های ماهواره منتسب به شیعه که از انگلیس و آمریکا پخش می شوند به درگیری های شیعه و سنی دامن می زنند همان کاری که وهابیت انجام می دهد برخی از آقایان در نجف هستند و افراد آنها از انگلیس این برنامه ها را هدایت می کنند ما نباید اجازه بدهیم بحث فرقه ای و قومی در دانشگاهها رواج یابد و دانشگاه به محل درگیری تبدیل شود.

وی ادامه داد: یکی از راهبردهای دشمن ایجاد درگیری در حوزه فکری و عقیدتی است باید مراقب باشیم برخی از افراد نادان هستند که این مساله را دنبال می کنند و به نوعی در آسیاب دشمن می ریزند.

معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها خطاب به معاونان و مدیران فرهنگی دانشگاهها گفت: ما باید همگی با هم تلاش کنیم تا فرزندانمان را (دانشجویان) در برابر آسیب های فرهنگی حفظ کنیم و کمک کنیم در مسیر تعالی حرکت کنند.

وی گفت: ما به عنوان مسئولین فرهنگی وظیفه داریم در مقابل رخنه های فرهنگی بایستیم و شرایط را طوری ایجاد کنیم که دانشجویان ما آسیب فرهنگی نبینند و در این مسیر اساتید خوب و معلمان خوب می توانند به ما کمک کنند.

وی یادآور شد: ما می توانیم شرایطی ایجاد کنیم که رویای کاذب دانشجویان را کنار بزنیم و بگوییم راه درست کدام است. ما باید مراقب باشیم آسیبها در بخش علمی و آموزشی و فرهنگی و اخلاقی رخنه نکنند.