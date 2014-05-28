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۷ خرداد ۱۳۹۳، ۱۷:۳۹

حجت الاسلام سادات:

سيره نبي اكرم بهترين الگو براي مسلمانان جهان است

سيره نبي اكرم بهترين الگو براي مسلمانان جهان است

سنندج – خبرگزاری مهر: رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کردستان گفت: الگو کردن سيره و روش حضرت محمد (ص) باید یکی از اولویت های کاری مسلمانان جهان باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام سید محمد سادات بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم جشن مبعث كه در اداره كل تبليغات اسلامي كردستان برگزار شد، اظهار داشت: پیغمبر اسلام با اخلاق خوب، رفتار و کردار درست توانست کفر را به سمت و سوي دمن مبین اسلام هدایت کند و به همين دليل در عصر حاضر نيز ما بايد اخلاق و رفتار نيكو داشته باشيم.

وی افزود: دفاع از حق، راستگویی، امین بودن و پاک نیتی از جمله ویژگی های بارز حضرت محمد (ص) بود و در عصر حاضر بايد نسبت به ترويج اين مهم نيز حساس باشيم.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کردستان بیان کرد: علم و دانش از جمله ویژگی های بارز نبی اکرم بود که با تکیه بر تعالیم و آموزه‌ های وحیانی در قالب قرآن کریم توسط پیامبر(ص) برای هدایت انسان‌ها مورد استفاده قرار گرفت.

حجت الاسلام سادات یادآور شد: قرآن کریم عامل اصلی رسیدن به سعادت مسلمانان در دنیا و آخرت است و متاسفانه قرآن کریم بین مسلمانان محجور مانده و غریب واقع شده است چرا که تنها در مجالس خاصي مورد توجه قرار می‌ گیرد.

وی ادامه داد: عمل به آموزه‌ های قرآنی در جهان اسلام یکی از واجبات هر مسلمانی است و باید مسلمانان با تکیه بر آموزه‌ های قرآنی و اسلامي و همچنین تعلیمات پیامبر مسیر توسعه و پیشرفت جامعه فراهم شود.

در ادامه این همایش رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سنندج نيز طي سخناني گفت: این مراسم از سلسله جشن ‌های نبوی در شهرستان سنندج است که در طول سال با استقبال گسترده مردم برگزار می‌ شود.

حجت‌ الاسلام علی محسن منتشلو اظهار داشت: علاوه بر جشن ‌های نبوی مراسم ‌های مختلفی در ایام مختلف سال برگزار می‌ شود که با استقبال مردم به ویژه جوانان همراه است.

کد مطلب 2300774

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