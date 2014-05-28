مرحوم ماموستا مجتهدي عالمي وارسته و اسلام شناس بود

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سید اشرف حسینی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت برگزاری مراسم گرامیداشت چهلم ماموستا مجتهدی اظهار داشت: ماموستا حسام الدين مجتهدي عالمي وارسته و اسلام شناس بود و در زمان عمر با بركت خود خدمات زيادي را به جامعه ارائه كرد.

وي با بيان اينكه ماموستا مجتهدي منادي وحدت و همدلي در كردستان بود، افزود: مردمي بودن و در خدمت آنها بودن يكي از ويژگي هاي منحصر به فرد ماموستا مجتهدي بود.

امام جمعه موقت سنندج بیان کرد: به راستي بايد از خدمات قابل توجه ماموستا مجتهدي به بهترين شكل ممكن تقدير و تجليل كرد.

ماموستا حسینی یادآور شد: پرداختن به شخصیت فرهیخته و علمی ماموستا مجتهدی به عنوان چهره ‌ای برجسته دینی ضروری است.

وي گفت: یکی از ویژگی‌ های بارز امام جمعه فقید سنندج این بود که هیچگاه اهل غیبت و یا بد نام کردن کسی نبود.

ماموستا حسینی اظهار داشت: عده زیادی از روحانیون فعلی و حتی روحانیون متوفی استان در زمان حیات ماموستا مجتهدی از محضر ایشان کسب فیض کردند و این عالم روحانی با علم ‌آموزی به آنان یک صدقه جاری را برای خود باقی گذاشته است.

یکی دیگر از اعضای شورای افتای استان کردستان نيز در اين نشست خبري افزود: ماموستا مجتهدی از خانواده عالم بدنیا آمده و به عنوان انسانی توانمند در این حوزه حرف برای گفتن داشت و این عالم روحانی در حقیقت یکی از عالی ‌ترین مقام‌ ها و رتبه علمی در منطقه محسوب می ‌شد.

ماموستا حیدر مصطفوی بیان کرد: ماموستا مجتهدی از نظر اخلاقی فردی خوشرو، مهربان، سخاوتمند و از هر نظر دارای خصوصیات با ارزشی بود.