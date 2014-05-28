استاندار قزوین درگذشت آیت الله زرندی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی روزبه استاندار قزوین در پيامي، درگذشت آيت الله حاج شيخ محمد حسين معصومی زرندی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.



در این پیام آمده است: با تأسف و تأثر رحلت عالم مذهب و فقيه عاليقدر آيت الله حاج شيخ حسينی معصومی زرندی(طاب ثراه) را تسلیت عرض می کنیم.



فقدان آن روحاني دلسوز، مخلص، پرتلاش و انقلابي كه افتخار شاگردي و همراهي با بيانگذار كبير جمهوري اسلامي حضرت امام خميني (قدس سره) را در كارنامه پرافتخار خود دارد و خدمات بسيار ارزنده و ذي قيمت آن مرحوم چه قبل و چه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در سنگر تبيلغ و ارشاد مردم، سالها امامت جمعه و نمايندگي امام و رهبري در استان كرمانشاه، عضويت در مجلس خبرگان رهبري به وكالت از مردم غيور آن ديار و نيز حضور مجاهدانه در ميان رزمندگان رشيد اسلام در طول 8 سال دفاع مقدس بر درخشندگي اين كارنامه برگهاي زرين ديگري افزود، به رهبر معظم انقلاب اسلامي (دام ظله العالي)، مردم نجيب و غيور کرمانشاه به وپژه اعضاء معزز بيت شريف و همه بازماندگان آن بزرگوار و فرزندان و مصاهرين گرامي ايشان تسليت و تعزيت عرض نموده و از خداوند سبحان علو درجات براي آن فقيد سعيد و صبر جميل و اجر جزيل براي خاندان مصاب مسئلت دارم.



