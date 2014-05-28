شبکه ملی اطلاعات در کشور گسترش پیدا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی براری بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه با توسعه شبکه ملی اطلاعات ترافیک بوجود آمده در سطح کشور ساماندهی و هدایت می شود افزود: با تکمیل و راه اندازی این شبکه سطح ارائه خدمات نسبت به گذشته ارتقا می یابد.



وی از انجام پروژه های ملی و مهم در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی سال جاری خبرداد و افزود: پروژه های تدبیر یک و دو و امید یک و دو با هدف بهبود و ارتقای پهنای بانت اینترنت در کشور اجرا می شود.



براری ادامه داد: پهنای اینترنت کشور امسال از 72 به 140 گیگابایت رشد پیدا کرد که نشان دهنده رشد 2 برابری پهنای باند اینترنت در دولت یازدهم است.



معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در حال حاضر با پوشش 99 درصدی در بخش تلفن همراه در مناطق شهری مواجه هستیم افزود: عزم جدی این وزارتخانه پوشش حداکثری تلفن همراه در مناطق روستایی در سطح کشور است.

براری از برنامه ریزی برای فراهم سازی برای زیر ساخت های مورد نیاز برای توسعه و گسترش اینترنت برای واحدهای کسب و کار و منازل مسکونی در کشور خبر داد و گفت: تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور 60 درصد واحدهای کسب و کار و 100 درصد خانوارهای شهری از اینترنت پرسرعت بهره مند می شوند.



وی بهره گیری از توان بخش خصوصی و توسعه زیر ساختهای خدمات الکترونیکی را از اهم برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال جاری عنوان کرد و گفت: معاونت تولید و فناوری با هدف بهره برداری از ظرفیت های داخلی برای ارائه خدمات با کیفیت در کشور تشکیل شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استفاده از توان بخش خصوصی و توسعه زیرساخت های خدمات الکترونیک در شهرها و روستاها اشاره کرد و گفت: پروژه های ملی یک و دو که با این پروژه ها پهنای باند ارتقا پیدا می کند در سطح کشور اجرایی می شود.

براری به مهمترین چالش های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد و افزود: با توجه به سفارشات مقام معظم رهبری،از سرمایه های لازم برای توسعه زیرساخت ها از الکترونیک حداکثراستفاده را انجام دهیم.

وی ادامه داد:با مدیریت شبکه ملی ارتباطات و ارتقای توسعه شبکه ملی ارتباطات، تعداد مشترکین در حال افزایش است.



براری با اشاره به اینکه پروژه های مخابراتی وزارتخانه در حال اجراست افزود: 60 درصدخانواده ها به اینترنت پرسرعت دسترسی داشته و زیر ساخت های مورد نیاز برای تحقق بیشتر این امر در حال پیگیری است.