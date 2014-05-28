درمان سرپایی 11 تن از کارمندان شرکت نفت سپاهان اصفهان و اعزام 5 نفر به بیمارستان

محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه حال هیچ یک از مصدومین وخیم نیست و جراحات وارده در سطح پانسمان ساده است.

وی بیان داشت: سوختگی سطحی و خراش دست یا پا کارمندان در این حادثه مشاهده شد که 11 نفر در محل حادثه به صورت سرپایی توسط نیروهای امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اصفهان درمان شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان تصریح کرد: 5 نفر نیز به دلیل کمبود امکانات درمانی توسط آمبولانس به بیمارستان اعزام و مرخص شدند.

وی اضافه کرد: تیم‌های امدادی متشکل از 45 نجاتگر، امدادگر و پرسنل امدادی هلال احمر استان به استناد یک دستگاه بالگرد، 7 دستگاه آمبولانس، 3 دستگاه خودروی نجات، 3 دستگاه لیفتراک، یک دستگاه جرثقیل و همچنین یک دستگاه خودروی ارتباطات و یک خودروی فرماندهی عملیات در منطقه حادثه مستقر شدند.

مومنی همچنین از اعزام یک دستگاه بالگرد مجهز به بسکت اطفای حریق به محل حادثه خبر داد و گفت: هم اکنون محل حادثه از نیروهای امداد و نجات تخلیه شده است و در صورت نیاز و با دستور استاندار در صورت بروز مشکل به محل حادثه باز می‌گردند.

وی اظهار داشت: تیم‌های عملیاتی هلال احمر شهرستان‌های شاهین‌شهر، برخوار، خمینی‌شهر، نجف‌‌آباد، فلاورجان و اصفهان در آماده‌باش کامل به سر می‌برند همچنین یک بالگرد 205 نجات نیز به صورت آماده‌باش در پایگاه امدادی استان استقرار یافته است.

وی گفت: 3 دستگاه لیفتراک و یک دستگاه جرثقیل اعزامی به منطقه حادثه برای کمک به تخلیه انبارهای در معرض آتش‌سوزی به کارگیری شده‌ است.