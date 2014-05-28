بارش ها طی سه روز آینده اردبیل را فرا می گیرد

رسول همتی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد طی سه روز آینده و از ساعات بعد از ظهر تا شب بر میزان ابرها افزوده شـــده و بارش های رگباری را شاهد باشیم.

وی با بیان اینکه در این مدت رگبار موقتی توام با رعد و برق پراکنده و تندباد لحظه ­ای را در سطح مناطقی از استان شاهد خواهیم بود ادامه داد: این شرایط جوی در مناطق و نواحی کوهستانی استان بیش از سایر بخش ها پیش بینی می شود.

سرپرست گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی استان با اشاره به آغاز بارش های بهاری از بعد از ظهر امروز چهارشنبه تصریح کرد: این روند تا روز جمعه ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به ویژگی بارش های رگباری که در زمان های کوتاه از شدت بارندگی زیاد برخوردارند، متذکر شد: از امروز در شهرها و روستاهای کوهستانی استان آب گرفتگی معابر عمومی و در مناطق مستعد سیلابی شدن رودخانه ها دور از انتظار نخواهد بود.

همتی با بیان اینکه بارش های مطلوبی را بویژه طی اردیبهشت ماه در استان اردبیل شاهد بوده ایم، عنوان کرد: ساکنان مناطق کوهستانی و نیز حاشیه رودخانه ها در خصوص شرایط جوی سه روز آینده باید به توصیه های ایمنی و هواشناسی توجه داشته باشند.