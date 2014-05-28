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۷ خرداد ۱۳۹۳، ۱۷:۵۶

جايزه ويژه جشنواره پيامبر اعظم(ص) به کارگردان اردبیلی رسید

جايزه ويژه جشنواره پيامبر اعظم(ص) به کارگردان اردبیلی رسید

اردبیل – خبرگزاری مهر: رضا جمالی کارگردان اردبیلی جايزه ويژه جشنواره بین المللی پيامبر اعظم(ص) را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستين جشنواره بين المللي فرهنگي، هنري اهل بيت (ع) با عنوان "جايزه بزرگ پيامبر اعظم (ص)" درايستگاه پاياني نفرات برگزيده خود راشناخت.

در پایان این جشنواره از بين 177 فيلم مستند رسيده به دبيرخانه، "حافظان سوها" از توليدات حوزه هنري استان اردبيل به كارگرداني رضاجمالي جايزه ويژه هيئت داوران اين جشنواره را ازآن خود كرد.

اين فيلم روايت زنان حافظ قرآن روستاي سوها از روستاهاي اطراف شهر اردبيل است كه روز بروز بر تعداد آنها افزوده مي شود.

"حافظان سوها" پيش از اين رتبه سوم  دوره سوم جشنواره دانشجويي باران را کسب کرده بود.

کد مطلب 2300800

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