استان قزوین آماده برگزاری شایسته مراسم ارتحال امام خمینی(ره) است

به گزارش خبرنگار مهر، ايوب رحيمي روز چهارشنبه در جلسه ستاد برگزاري مراسم بيست و پنجمين سالگرد ارتحال امام (ره) که در استانداری برگزارشد اظهارداشت: برگزاری مراسم سالگرد امام راحل از جمله برنامه های ویژه ای است که همه ساله همانند سایر مناسبت های تاریخی و مذهبی کشور باید هرچه بهتر و باشكوه تر برگزار شود.

وی افزود: مديران بايد همه توان خود را بکار گیرند تا این مراسم شایسته امام راحل برگزار شود و متوجه باشند که در این ایام نگاه رسانه های دنیا به ایران است تا حضور مردم را نظارت و رصد کنند و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.

رحیمی تصریح کرد: دنيا، امام را می شناسد و مسائل مربوط به این عرصه را بخوبی دنبال می کند و بدیهی است میزان حضور مردم تحلیلگران را بار دیگر به فکر فرو خواهد برد که عشق و ارادت مردم به یک رهبر الهی چگونه هر سال بیشتر می شود.

معاون سياسي، امنيتي استانداری قزوین یادآورشد: تمام رسانه هاي دنيا مراسم سالگرد حضرت امام را تحت پوشش قرار می دهند و رصدمی كنند لذا كيفيت اجرای برنامه های سالگرد ارتحال بايد افزايش يابد و همه خدماتی كه به مردم و مشتاقان و زائران ارائه می شود با دقت کنترل و نظارت شود.

این مسئول اظهارداشت: همه مدیون خدمات امام راحل هستیم و استانداری در اين ايام بطور كامل در خدمت دستگاههای اجرايی است تا مراسم به نحو مطلوب و شایسته برگزار شود و خدمات مناسبی هم به دست اندركاران و مشتاقان رهبر فرزانه و فقيد انقلاب ارائه شود.

رحيمي ضمن تاکید بر آسيب شناسی برنامه ها و فعاليت های مرتبط با برگزاری مراسم ارتحال امام یادآورشد: به منظور كاهش نواقص در سالهای آتی باید همه برنامه ها مورد دقت و نظارت قرار گیرد و با رفع مشکلات و ضعف های احتمالی زمینه برگزاری مراسمی آبرومند فراهم شود.

