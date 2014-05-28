خرید با کارت مسروقه كيف قاپی را در مرودشت لو داد/ کشف 30 هزار ليتر گاوزئیل قاچاق در ني ريز

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت در تشریح جزییات این خبر گفت: ماموران کلانتری "بعثت" اين فرماندهي از یک فقره کیف قاپی در یکی از مراکز پر ازدحام شهرستان مطلع وموضوع را به صورت ویژه در دستور کار خودقرار دادند.

سرهنگ علي شیبانیان افزود: با توجه به اینکه کارت عابر بانک مالباخته از جمله مدارک حاوی کیفش بود، ماموران رسیدگی به موضوع را با ردگیری کارت عابر بانک دنبال كردند .

وی با بيان اينكه در بررسی ها مشخص شد با کارت مذکور مبلغ سه میلیون و726هزار تومان از یک مغازه طلا فروشی خرید شده است تصريح كرد:با تلاش ماموران وبکارگیری شگردهای خاص پلیسی متهمین که یک زن ومرد بودندشناسایی ، دستگیر و جهت تحقیقات بیشتربه کلانتری انتقال داده شدند.

سرهنگ شیبانیان گفت: در تحقیقات اولیه از این دو نفر، سرقت یک فقره کیف و همچنين اموال مسروقه شامل کارت عابر بانک، کارت ملی وانگشتر طلا کشف وبه مالباخته تحویل شد.

جاسازي 92 كيلوگرم ترياك در پژو

فرمانده انتظامي شهرستان "لارستان" استان فارس از كشف 92 كيلوگرم ترياك خبر داد. سرهنگ حسين خليفه با اعلام اين خبر گفت: مأموران پاسگاه "هرمود باغ" مطلع شدند يك دستگاه خودرو پژو 405 حامل مواد مخدر و از سمت "بستك" به طرف "لارستان" در حال حرکت است.

وي با بيان اينكه بلافاصله مأموران به محل مورد نظر عزيمت و خودرو مورد نظر را شناسايي كردند افزود:راننده خودرو بدون توجه به ايست مأموران به حركت خود ادامه داد كه در نهايت وقتي كه عرصه را بر خود تنگ ديد به همراه سرنشينان با رها كردن خودرو متواري شدند.

سرهنگ خليفه گفت: در بازرسي از اين خودرو 92 كيلوگرم ترياك كه به صورت ماهرانه اي جاسازي شده بود كشف و تلاش براي دستگيري قاچاقچيان ادامه دارد.

کشف 30 هزار ليتر گاوزئیل قاچاق در ني ريز

فرمانده انتظامي شهرستان "ني ريز" استان فارس از كشف 30 هزار ليتر گازوييا قاچاق و رد رشوه 13 ميليون ريالي مأموران خبر داد.

سرهنگ عزيز برزگر در اين خصوص گفت: مأموران مستقر در ایستگاه بازرسی "قطرویه" هنگام كنترل محور "نی ریز" به "سیرجان" یک دستگاه کامیون را كه اقدام به متواري شدن به طرف "سیرجان" نموده بود را متوقف كردند.

وي ادامه داد: در بازرسی مأموران از خودرو مقدار تقریبی 30 هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و در اين رابطه سه نفر دستگير شدند.

سرهنگ برزگر گفت: راننده كاميون جهت رهایی از قانون مبلغ 13 ميليون ريال را به عنوان رشوه به مأموران پيشنهاد مي دهد كه مأموران صحيح العمل ضمن رد رشوه مراتب را صورتجلسه كردند.

کشف 319 هزار و 200 نخ سیگار قاچاق در "فيروز آباد"

در بازرسي مأموران انتظامي شهرستان "فيروز آباد" استان فارس از خودرو پژو ، 319 هزار و 200 نخ سيگار قاچاق كشف شد.

فرمانده انتظامي شهرستان "فيروزآباد " در اين خصوص گفت: مأموران پلیس آگاهی و اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز اين فرماندهي با همكاري ماموران پلیس راه فیروزآباد – شیراز ، هنگام کنترل خودروهای عبوری به يك دستگاه خودرو پژو 405 مظنون شدند.

سرهنگ علي نيكنام گفت: بلافاصله خودرو توقيف و در بازرسي از آن 319 هزار و 200 نخ سیگار قاچاق كشف شد.

وي ادامه داد: در اين رابطه يك متهم دستگير و تحويل مراجع قضايي شد.

كشف 136 دستگاه گوشي تلفن همراه قاچاق در "سپيدان"

فرمانده انتظامي شهرستان "سپيدان" استان فارس از كشف دو محموله قاچاق گوشي تلفن همراه خبر داد.

سرهنگ سلطان محمدي در اين خصوص گفت: مأموران انتظامي شهرستان هنگام ايست و بازرسي در جاده "سپيدان"- "ياسوج" به يك دستگاه خودرو سواري ريو مظنون شدند.

وي ادامه داد: پس از توقيف خودرو و در بازرسي از آن تعداد 76 دستگاه گوشي همراه قاچاق كشف شد.

سرهنگ محمدي همچنين از كشف 60 دستگاه گوشي تلفن همراه در بازرسي مأموران از يك دستگاه خودرو پروتون خبر داد و افزود: در اين عمليات ها دو متهم دستگير و تحويل مراجع قضايي شد.