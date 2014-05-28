صيانت از منابع آبي در يزد مورد توجه مردم و مسئولان قرار گيرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شاكري شمسي، ظهر امروز در جلسه اي با مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي استان يزد، استفاده بهینه و مدیریت تأمین منابع را از مهمترین راهکارهای مقابله با بحران بی آبی در يزد اعلام كرد.

وي با تاكيد بر تأمین آب مورد نیاز روستاهای شهرستان یزد، اظهار داشت: اﻣﺮوزه اﻫﻤﯿﺖ آب در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻓﻘﺪان آن ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﯽ را ﺑﺮاي جامعه در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ باید با ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي صحیح در راستاي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﻣﺤﺪود و ﺻﯿﺎﻧﺖ از آن، گام برداشت.

فرماندار یزد با اشاره به اینکه بنابر آمارهای سازمان هواشناسی میزان بارش های سالانه در سال زراعی جدید در سطح استان و به ویژه شهرستان یزد نسبت به مدت مشابه با کاهش شدیدی همراه بوده است، بيان كرد: ضروری است شرکت آب و فاضلاب روستايي با تأمین اعتبارات لازم و نیز اندیشیدن تمهیدات لازم در اين زمينه چاره اندیشی کند.

وی استفاده از شیوه های نوین آبیاری در راستای استفاده بهینه از آب توسط کشاورزان را خواستار شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد نیز در این جلسه با بيان اینکه در بحث آب در روستاها با مشکلاتی مواجه هستیم، از مردم خواست: با صرفه جویی و نیز مدیریت مصرف آب مسئولان را در این زمينه یاری دهند.

محمدرضا حاتمی گفت: تجهیز و بهره برداری سه حلقه چاه در بخش مرکزی و زارچ برای مواقع ضروری و کمبود آب در دستور کار این شرکت قرار دارد.

وی افزود: بازسازی شبکه های فرسوده، جلوگیری از سر ریز مخازن، تعویض کنتورهای خراب از مهمترین اقداماتی است که در سال جاری در روستاهای شهرستان یزد انجام خواهد شد.