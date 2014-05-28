آموزش های دوره ابتدایی نیازمند روش های نو و خلاقانه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا وطنی، عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران استان گلستان، با تاکید بر سنجش دانش آموزان هنگام ورود به مدرسه، گفت: نیازهای جامعه دائما در حال تغییر است و باید متناسب با این تغییرات آموزش های دوران مدرسه بخصوص ابتدایی هم تغییر کند و از روش های نو و خلاقانه تر استفاده شود.

وی با تاکید پیش بینی بر افق 5 ساله حوزه ابتدایی، افزود: تشکیل انجمن اولیاء مربیان، شورای معلمان و شورای دانش آموزی باید مورد توجه مدیران مدارس باشد.

وی بیان کرد: باید مناطق محروم و نیاز های آن ها شناسایی شوند و اولویت تخصیص اعتبار هم با این مناطقه باشد از سوی دیگر باید تلاش شود تا مواردی مانند ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، تقویت ورزش و فعالیت های گروهی و ارتباط با کانون های پرورش فکری تا در دستور کار مسئولان باشد.

وطنی همچنین به مساله بررسی شرایط نوآموزان بدو ورود به دبستان اشاره کرد و گفت: باید دقت زیادی در بررسی این نوآموزان انجام شود و برای سنجش درست این کودکان به کمک معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی نیازمندیم.

