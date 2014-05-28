مدافع سابق تیم ملی فوتبال راهی صبای قم شد

به گزارش خبرنگار مهر، این بازیکن پیروز قربانی است که متولد دوازدهم اسفند ماه سال 1358 به شمار می رود و با 34 سال سن در حال حاضر یکی از مدافعان مسن اما با تجربه حاضر در بازی های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور محسوب می شود.

قربانی با یک متر و 85 سانتیمتر قد همواره در خط دفاعی تمام تیم هایی که بازی کرده یک مدافع موثر و همچنین گلزن بوده است و در سیزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جام خلیج فارس با پیراهن تیم فوتبال راه آهن شهر ری به میدان رفت.

قربانی فوتبال خود را از سال 1376 و با تیم فوتبال جوانان استقلال تهران آغاز کرد و در مقطعی که اوایل دهه 80 استقلال با بحران مواجه شد همراه با چهره هایی نظیر وحید طالب لو و امیرحسین صادقی توسط کادر فنی وقت استقلال به تیم بزرگسالان راه یافت و بازی های قابل قبولی از خود به نمایش گذاشت.

این مدافع بلند قامت تا سال 1391 مدافع تیم فوتبال استقلال تهران بود و با این تیم موفقیت های مختلفی در چارچوب رقابت های جام حذفی فوتبال و همچنین بازی های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جام خلیج فارس کسب کرد و در چند دوره لیگ قهرمانان آسیا نیز به میدان رفت.

قربانی سپس از استقلال تهران راهی مس کرمان شد و بعد از مقطع کوتاهی حضور در این تیم کرمانی سر از تیم فوتبال سایپا البرز درآورد تا با پیراهن این تیم در چهارمین لیگ برتر فوتبال باشگاهی قاره آسیا یعنی لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس بازی کند.

جدایی از تیم فوتبال سایپا البرز زمینه را برای رفتن این مدافع با تجربه به تیم فوتبال راه آهن سورینت فراهم کرد و قربانی توانست با پیراهن این تیم چهارمین تیم باشگاهی در لیگ برتر را تجربه کند و حالا با جدایی از جمع راه آهنی ها قصد دارد در صبای قم به میدان برود.

قربانی بین سال های 2007 تا 2011 یکی از مدافعانی بود که به سبب بازی های خوب و موفق در بازی های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور به تیم ملی فوتبال کشورمان نیز دعوت می شد و توانست سه بازی رسمی با پیراهن بهترین تیم حال حاضر آسیا انجام بدهد.

این بازیکن که در مجموع پیش از آمدن به صبای قم سابقه عضویت در تیم‌های استقلال، مس کرمان، سایپا و راه آهن را دارد در ویترین افتخارات خود قهرمانی در لیگ برتر فوتبال ایران ۸۵-۸۴ به همراه تیم استقلال تهران، قهرمانی در جام حذفی ۸۷-۱۳۸۶ به همراه تیم استقلال تهران و قهرمانی در لیگ برتر فوتبال ایران ۸۸-۸۷ به همراه تیم استقلال تهران را در کارنامه دارد.