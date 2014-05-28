مدیریت در البرز مدیریتی طلایی است/ از منافع مشورت بهره ببرید

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه استانداران قدیم و جدید استان البرز ظهر امروز چهارشنبه در تالار شهیدان نژاد فلاح کرج با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، عزیزاکبریان، محمدجواد کولیوند و مفید کیایی نژاد نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام محمد مهدی حسینی همدانی نماینده ولی فقیه در استان البرز و جمعی مسئولان استانی برگزار شد.

در این مراسم که جمعی از مسئولان استان های تهران، همدان و اردبیل نیز حضور داشتند از زحمات سید طاهر طاهری استاندار پیشین البرز در طول هشت ماه خدمت قدردانی و سید حمید طهایی به عنوان چهارمین استاندار البرز معرفی شد.

اختلاف سلیقه مسئولان را از انجام وظیفه باز نمی دارد

استاندار پیشین البرز در مراسم امروز با بیان اینکه از رئیس جمهور و تصمیم دولت برای انتخاب طهایی به عنوان دومین استاندار البرز تقدیر می کنم، اظهار داشت: آن روز که به عنوان استاندار البرز از سوی دولت انتخاب شد نماز شکر خواندم و روزی که این بار از دوش بنده برداشته شد نیز نماز شکر به جا آوردم.

سید طاهر طاهری در سخنان خود البرز را استانی پر برکت خواند و گفت: بی تردید بهره برداری از استعدادهای این استان آینده ای پر فروغ را رقم خواهد زد و در طول مدت خدمت بنده تمامی دستاوردهایی که به عنوان موفقیت به ثبت رسید حاصل تلاش گروهی بوده است.

وی ادامه داد: خوشحالم بنا بر گفته معاون رئیس جمهور البرز اولین استانی بود که گامی عملی در راستای اهداف اقتصادی برداشته و به ندای رهبر معظم انقلاب لبیک گفته است.

استاندار پیشین استان البرز با بیان اینکه در هر گوشه ای به عنوان سرباز نظام و ولایت در کشور خدمت خواهم کرد، اظهار داشت: همه باید بدانند در کشور اسلامی ما اختلاف سلیقه و نظر نمی تواند سبب غفلت از انجام وظایف مسئولان برای تحقق اهداف نظام باشد.

طاهری تصریح کرد: در مدت خدمت در استان البرز از هیچ کوششی برای پیشرفت استان و سوق دادن فعالیت ها در راستای رویکردهای دولت و نظام اسلامی دریغ نکرده و تلاش کردم تا حاشیه ها و بداخلاقی های ایجاد شده و قدرت طلبی بدخواهان عرصه را برای من تنگ نکند و در روند پیشرفت استانی خللی ایجاد نشود.

وی در پایان سخنان خود مطالبی از کتاب خانه ملت که در سال 84 پس از پایان دوره نمایندگی در مجلس نگاشته بود را برای حضار قرائت کرد.

مدیریت در البرز مدیریتی طلایی است

در ادامه این مراسم محمد جواد کولیوند نماینده مردم کرج، اشتهارد، آسارا و فردیس در مجلس شورای اسلامی که به نمایندگی از مجمع نمایندگان استان پشت تریبون قرار گرفت، در ابتدای سخنان خود از رئیس جمهور و وزیر کشور برای توجه ویژه به استان البرز تشکر کرد و گفت: استان البرز دارای قطب های متعدد کشاورزی، صنعت، آموزش عالی، گردشگری و ... است و در حال حاضر اطلاع داریم که وضعیت درآمدی دولت به گونه ای است که باید با سرمایه گذاری باری از دوش دولت برداریم.

وی افزود: باید از بخش خصوصی و سرمایه گذاری با رعایت بسیاری از موازین استفاده شود و با نگاهی ویژه برای پیشرفت استان تلاش شود زیرا مدیریت در استان البرز مدیریتی طلایی است.

کولیوند با بیان اینکه شعار امسال باید نصب العین باشد، اظهار داشت: مدیریت جهادی یعنی به صورت دقیق منایع محدود کشور را به سمت برنامه های اولویت دار هدایت کنیم و در راستای به ثمر نشستن برنامه های زیرساختی گام برداریم.

نماینده مردم کرج، اشتهارد، آسارا و فردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بسیاری از پروژه های درون استانی ما از جمله آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، بهداشت، اتوبان همت، و ... به پروژه های کشوری گره خورده که نیازمند نگاه ویژه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از طاهری تشکر و به طهایی خیر مقدم گفت و خطاب به استاندار جدید البرز اظهار داشت: دقت در مشورت با نخبگان، منتخبان استان و دیگر افراد داشته باشید، مشورت نفع بزرگی است که هیچ کس از آن متضرر نشده است.

برنامه ریزی دقیق در مسائل اقتصادی، سیاسی، رفاهی، توجه به نسل جوان، اشتغال و ... از جمله مطالبات کولیوند از طهایی استاندار جدید البرز بود.

کولیوند در پایان سخنان خود گفت: مجمع نمایندگان آمادگی خود را برای همکاری در جهت پیشرفت استان به استاندار البرز همانند دوره های گذشته اعلام می کند.

انتظار همراهی همه مسئولان را دارم

سید حمید طهایی استاندار جدید البرز نیز به عنوان آخرین سخنران این مراسم با بیان اینکه تجربه ای سی ساله در پنج استان کشور داشته و در این مدت نکانی آموخته ام، گفت: هیچ گاه خود را بدون عیب تلقی نخواهم کرد و توقع دارم تمامی مسئولان استان به عنوان مشاور بنده را در ابعاد مختلف یاری دهند.

وی ادامه داد: شعار امسال بر پایه اقتصاد و فرهنگ و مدیریت جهادی است و امید می رود با همدلی و هماهنگی و البته مشارکت عمومی همه مسئولان و مردم بتوانیم در این استان این پیام را به صورت عملی پیاده کنیم، جامعه ما به همت و تلاش نیازمند است و یک مدیر به تنهایی نمی تواند موفق باشد.

استاندار جدید البرز اظهار داشت: استفاده از استعدادها و شناسایی آنها در استان البرز نیازمند همراهی نخبگان و برنامه ریزان است و صداقت در کار و تلاش و پیگیری مدیران برای انجام کارها از جمله مسائل مورد انتظار بنده است.

طهایی در پایان اعلام کرد: از همه پتانسیل های استان البرز برای پیشرفت استفاده خواهم کرد و امیدوارم اعتماد دولت و لطف خداوند به بنده موجب رضایت مردم نیز باشد.

در این مراسم با پس از قرائت حکم انتصاب استاندار جدید با ارائه لح و هدیه از زحمات طاهری تقدیر شد.