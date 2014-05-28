مهمترین اولویت آموزش و پرورش گچساران باید ارتقا فرهنگ و دانش باشد

به گزارش خبرنگارمهر، عبدالرحیم رحیمی بعد ازظهر چهارشنبه در بازدید سرزده از اداره آموزش و پرورش شهرستان گچساران افزود: نظم و انضباط در هر کاری مهمترین عامل پیشرفت آن خواهد بود.

رحیمی اظهارداشت: با توجه به اهمیت جایگاه آموزش و پرورش توجه به فرهنگ و آموزش در کنار نظم مهمترین عامل پیشرفت علمی و معنوی دانش آموزان است.

وی با بیان اینکه کمبودها نباید موجب پائین آمدن کیفیت آموزشی شود تصریح کرد: هرگونه کمبود امکانات آموزشی ،پژوهشی و ورزشی در آموزش و پرورش در دوران تابستان باید رسیدگی و اصلاح شود.

فرماندار گچساران بیان کرد: برطرف کردن موانع موجود در تملک مجموعه های ورزشی آموزش و پرورش گچساران از برنامه های در دستور کار این اداره است.

رحیمی همچنین در خصوص نقش مهم معلمان در تحقق اهداف آموزش و پرورش اظهارداشت: تامین رفاه و آسایش این قشر باید همواره در دستور مدیران آموزش و پرورش باشد.