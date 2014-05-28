نمایشگاه سراسری فرش کرمانشاه افتتاح می شود

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی کرمانشاه ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سومین نمایشگاه سراسری فرش دستباف و تابلو فرش کرمانشاه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه در فضایی بالغ بر 2 هزار متر مربع و با شرکت حدود 30 شرکت از استان های کرمانشاه، تبریز، خراسان رضوی، اصفهان، فارسو ... برگزار می شود.

رضا سلیم ساسانی گفت: این نمایشگاه سراسری صبح فردا هشتم خردادماه، در پارک شاهد کرمانشاه به مدت شش روز، آماده بازدید علاقه مندان است.

وی با اشاره به اینکه سومین نمایشگاه سراسری فرش دستباف و تابلو فرش کرمانشاه تا روز سه شنبه 13 خرداد دایر خواهد بود، تاکید کرد: علاقه مندان می توانند در مدت یاد شده صبح ها از ساعت 9:30 الی 12:30 و بعد از ظهرها از ساعت 16 الی 21 و در ایام تعطیل به صورت یکسره از این نمایشگاه دیدن کنند.

در این نمایشگاه انواع فرش دستباف و تابلو فرش و ... عرضه خواهد شد.