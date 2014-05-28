برنامه ریزی جامعی برای بومی سازی مبارزه با قاچاق کالا در آذربایجان غربی انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش مرادی عصر چهارشنبه در دومین جلسه کمیته پیشگیری و ساماندهی اقتصادی قاچاق کالا و ارز استان به تصویب و ابلاغ برنامه ها و سیاست های اجرایی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا در سال93 اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اهمیت مبارزه موثر و به هنگام با قاچاق کالا در سطح عرضه، برنامه ریزی کامل جهت بومی سازی عملیات اجرایی مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه استان ضروری است.

وی به محورهای مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه اشاره کرد و افزود: شناسایی، نظارت مستمر و برخورد قانونی با شرکتها و بخش های خصوصی ارائه دهنده خدمات غیر قانونی به کالاهای قاچاق و غیر مجاز، پیگیری ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب و رفع ابهامات موضوع تداخل صنفی، نظارت جدی و برخورد قانونی مناسب با کالاهای قاچاق عرضه شده در بازارچه های موقت شهرستان ها از جمله این محورها است.

مرادی با اشاره به نظارت مستمر بر شرکتهای پخش کالا در سطح استان، عنوان کرد: در حال حاضر 23 شرکت پخش با اخذ مجوز فعالیت از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان فعالیت می کنند که نظارت جدی بر نحوه فعالیت این شرکت ها صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: کالاهای آرایشی بهداشتی، تجهیزات پزشکی، دخانیات و متفرعات آن، کیف و کفش، پوشاک و البسه، اسباب بازی، رایانه و قطعات مربوطه، لوازم خانگی و گوشی تلفن همراه، مواد خوردنی و آشامیدنی قاچاق در اولویت بازرسی و نظارت ها قرار دارند.

رئیس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: گشتهای مستقل و مشترک توسط رده های اجرایی مسئول به طور مستمر به منظور برخورد با عرضه کالای قاچاق در استان انجام خواهد شد.

مرادی اضافه کرد: هماهنگی و همکاری لازم میان دستگاه های مجری و متولی در انجام ماموریتها و استفاده حداکثری از توان و ظرفیت تشکلها، اتحادیه ها و بخش خصوصی متولی صنوف در حسن اجرای سیاست های ابلاغی ستاد مرکزی قاچاق کالا در رابطه با کاهش معضل قاچاق موثر خواهد بود.

همچنین در این جلسه نمایندگان دستگاه ها و روسای اتحادیه ها دیدگاها و نظرات خود را در رابطه با اجرای هرچه بهتر محورهای مبارزه با کالای قاچاق در استان مطرح کردند.